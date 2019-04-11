落實創新智慧服務 內政部推平面圖資立體化

2019-04-11 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為落實智慧政府，內政部長徐國勇今（11）日表示，將積極配合行政院推動數位身分識別證（New eID）及平面圖資立體化工作，為民眾帶來更創新便捷的服務。

內政部今日下午部務會報由資訊中心報告「智慧政府內政部具體推動方向」，內政部表示，為加速與國際同步推動政府數位轉型，行政院今年1月10日核定「智慧政府推動策略計畫」，運用人工智慧等新興科技，優化決策品質。其中，數位身分識別證是實現智慧政府各項措施的基礎，內政部已妥善規劃，並擬具全面換發計畫陳報行政院審議中。

此外，「資料治理」也是智慧政府的核心理念，內政部以國土資訊系統（NGIS）建置的台灣通用電子地圖、數值地形模型（DTM）及航拍影像等重要圖資為基礎，已逐步將現有平面國家底圖立體化，放置於加值應用網路服務平台供各界介接，並結合物聯網應用服務，帶動智慧化發展。

內政部表示，今年起另將逐年推動建物、道路、鐵路等圖資立體化，也規劃逐步推動建置建物室內立體圖資，未來可提供如展場室內導覽、社區管理智慧化及消防安全管理等決策分析應用，並辦理自駕車用高精度地圖整備與實證作業，供國內發展無人載具3D空間決策商業應用。

內政部指出，因應行政院智慧政府的推動，各相關單位已經研擬具體推動方向，未來將持續檢視與配置資源，以顧客導向加強跨域服務流程改造，使民眾獲得更優質的生活品質，落實智慧政府「便利、有效率、全年無休」的願景。