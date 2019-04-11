新煒科技分割案 鴻海聲明：新公司依法保障員工權益

2019-04-11 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



外界盛傳新煒科技分割案恐導致部分相關轉調員工福利與津貼縮減，對此，鴻海科技集團今（11）日發布聲明強調，集團為能專注發展特定事業領域，推動事業單位成為獨立公司以期讓股東及員工共同分享成長果實。

鴻海科技集團今日發布聲明也提到，新公司成為獨立法人後，在管理營運或未來成長等方式皆獨立運作，新公司規模制度的變更屬於商業上正常且合理之經營考量，但為保障員工權益，若移轉條件或工作內容不符合同仁個人期待，公司一定會依法給予合理之保障。