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台灣去年太陽光電系統安裝量突破1GW 今年朝1.5GW邁進

2019-04-11 12:15經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

根據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）最新《台灣地區電站項目整合報告》，去年是台灣太陽能製造業最慘的一年，卻也是下游太陽光電系統市場安裝量最好的一年，去年台灣首次新增安裝量突破1GW，政府並積極朝今年底達成新設裝置量達1.5GW的目標邁進。

EnergyTrend分析師陳君盈指出，以目前台廠的市佔率來看，聯合再生在模組市場的市占率近半，友達全球布局最為穩健，都是今年太陽能光電系統市場成長可望受惠的廠商。

陳君盈進一步指出，去年模組市場不同於2017年新日光與友達雙龍頭形式，聯合再生（URE）受惠於三大廠整併的三合一效益，以新日光為存續公司並結合昱晶、昇陽，登上去年台灣地區模組出貨冠軍，總出貨量達500MW，市占率由2017年的30%躍升到2018年的48%。市場佔率已逼近五成水準，在台灣市場具有競爭優勢。

在今年於太陽能系統模組出貨看好下，今年以來，外資法人持續加碼聯合再生股票，今年1月外資單月買超該股11,950張、2月買超16,493張、3月買超32,505張、4月以來也已累計買超23,341張，單月買超動作持續增加，累積今年以來，外資已買超該股逾八萬張以上，也將聯合再生股價推上波段新高，今日台股回檔，不過，該股盤中高點來到11.2元，股價已寫下2018年6月以來新高。

而相較於聯合再生而言，友達則持續維持全球海外布局的策略，保持每年一致的出貨量，因此2018年出貨量與2017年相同，全球布局在台廠中最為穩健。

陳君盈表示，從模組廠、逆變器、下游系統商與銀行壽險業在2018年的布局與排名來看，台灣太陽光電系統市場規模雖然不若風電龐大，但因為布局已久，加上太陽能電站系統投報率相對穩定且高，包含銀行與壽險業皆紛紛插旗此市場。

值得關注的是，陳君盈也指出，2018年正式進入台灣的加國陽光能源（Canadian Solar Inc.），不到半年的時間出貨量衝上第六名，預估2019年在台灣市占率可上看20%。

太陽能太陽光電

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