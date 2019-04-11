鴻海攜手陸防毒廠360 投資AI安防商澎思

2019-04-11 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團衝刺人工智慧（AI），持續投資相關領域公司，近期攜手中國大陸防毒大廠360投資人工智慧安防公司澎思科技，新一輪融資金額達1.5億人民幣（約新台幣6.9億元）。

陸媒報導，人工智慧公司澎思科技宣布完成A輪1.5億元融資，該輪由360、鴻海集團旗下富士康等企業聯合投資。該筆資金將用於充實澎思演算法及軟硬體產品研發，並針對智慧安防、智慧製造領域進行全系列產品佈局。

澎思專注電腦視覺和物聯網技術，以基於深度學習的電腦視覺技術為突破口，深耕安防等垂直行業，針對用戶需求深挖場景，重視應用落地，為平安城市，智慧交通和安檢分析等領域提供視覺AI + IOT全產業鏈的軟硬體產品、解決方案與技術服務。

富士康指出，面向行業從場景出發解決問題是澎思的特質，也是富士康的投資邏輯。在To G和To B領域，公司能否深入理解產業痛點，提供長期服務和整體解決方案，決定了其發展速度甚至生存空間。

富士康表示，澎思作為AI發展新一階段的代表公司，自成立以來堅持深耕垂直行業，深挖場景，在不到一年的時間內構建了自己獨特的競爭優勢，具備針對行業需求解決問題的產品化能力，項目落地能力和全方位的服務能力。

據了解，澎思與鴻海在智慧園區和智慧製造方面已達成戰略合作。

澎思基於人臉識別、行人再識別、行為識別、圖像聚類、大數據等核心技術推出的智慧製造方案，幫助富士康提高員工工作效率，管理規範生產過程，降低企業管理成本，提升企業安保等級。

AI是鴻海近年投資重點，鴻海董事長郭台銘在今年愛心嘉年華對聯上，橫批就是寫著「人工智慧連雲網」，顯見郭董對AI領域重視程度。

目前，鴻海集團已投資AI視覺新創公司曠視科技逾2,000萬美元（約新台幣6億元），以及與Coursera創辦人吳恩達旗下AI軟體公司Landing.ai展開合作。