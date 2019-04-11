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半導體設備去年銷售額645億美元 陸超車台灣成全球第二

2019-04-11 11:06經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

代表全球電子產品設計與製造供應鏈的產業組織SEMI（國際半導體產業協會）公布報告指出，去年全球半導體製造設備銷售總金額達645億美元，不但創下歷史新高，也比2017年的566.2億美元總額成長了14%；中國大陸半導體設備市場更是首度以131.1美元超越台灣，居全球第二，台灣去年半導體設備仍名列全球第三。

SEMI指出，韓國連續第二年成為全球最大的半導體新設備市場，2018年的銷售金額共177.1億美元，其次為中國大陸，以131.1億美元的成績首度躍升為第二大設備市場，並取代以101.7億美元滑落至第三的台灣。

此外，全年半導體設備的支出率增加的地區包括中國大陸、日本、以東南亞為主的其他地區、歐洲和北美。然而，台灣和南韓的新設備市場則呈現下滑的態勢。2018年日本、北美、歐洲和其他地區的設備市場排名均與2017年相同。

SIME的該報告也指出，2018年全球晶圓加工設備市場（wafer processing equipment）的銷售量上揚15%，其他前段設備則增加9%。整體測試設備銷售量躍升20%，同時組裝與封裝設備銷售則增加2%。

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