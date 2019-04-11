親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

危機總動員？麻疹失控 紐約「疫情緊急狀況」

5G時代將至 Yahoo搶先推XR數位行銷方案

2019-04-11 09:04經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

因應5G時代即將來臨，Yahoo奇摩日前宣布推出「Yahoo Lab XR數位行銷方案」，希望協助廣告主運用3D、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、360等創新技術，打造高度互動的沉浸式廣告，在XR內容情境中，帶給消費者嶄新的體驗並深化品牌價值。

Yahoo Lab的XR數位行銷方案，包括3D數位行銷方案、AR數位行銷方案、360／VR數位行銷方案，以及融合實體與虛擬的360延展應用，3D建模可讓消費者無需親臨現場，就能體驗產品；AR可結合互動、遊戲、拍照、商品體驗等創意技術應用，目前國外已有英國電信商Three、Nike等案例。

至於VR，Yahoo表示，由於VR體驗受限於裝置普及度，建議廣告主可先行嘗試360廣告，台港目前已有包括INFINITI QX50、手機HUAWEI Mate10上市等案例。而360延展應用，以360影音結合AR應用，融合實體空間與虛擬人物，可在有限空間內增加個人互動趣味，也可運用在新品發表、建案賞屋等。

Yahoo表示，5G時代將以更高速順暢的互聯體驗，為所有產業帶來跳躍式的革新，透過VR和AR，以及整合VR及AR的「延展實境 （XR）」等技術應用，將能以從未嘗試過的方式融合實體與虛擬領域，創造更多元豐富的數位內容。

未來下載一部兩小時的電影，在5G時代僅需2秒。Yahoo指出，5G所帶來的高傳輸速度、高畫質影音串流、及高穩定行動連網能力，將讓XR應用大放異彩。根據Verizon Media的調查數據顯示，已有33%的廣告主開始為5G進行準備，而其中XR相關內容或廣告形式更是備受關注的焦點。

Yahoo也說，5G時代來臨，包括消費者、廣告主都相當期待，據統計，81%消費者認為AR行銷技術能有效傳遞資訊，就Yahoo自身的經驗，XR廣告更能吸引網友的點選互動，廣告成效約能增加80% ; 而點選XR廣告的網友中，有高達六成可以「全程參與」XR遊戲或互動。

此外，根據Verizon Media調查，顯示有47%的廣告主期待有使用嶄新創意廣告形式的機會，同時也有49%的廣告主認為XR能提升消費者的廣告體驗。Yahoo認為，這顯示5G已然啟動廣告主無限想像，極欲發揮創意運用創新形式的XR廣告與消費者進行互動。

Yahoo母公司Verizon是全球率先宣布推出5G服務的企業，Yahoo也已結合全球資源及平台優勢，積極布局數位行銷方案，為廣告主與發佈商提供涵蓋創新技術應用的全新廣告形式，搶攻消費者心占率。

Yahoo媒體業務事業群業務總經理方盈傑與媒體分享Yahoo Lab XR數位行...
Yahoo媒體業務事業群業務總經理方盈傑與媒體分享Yahoo Lab XR數位行銷方案。圖／Yahoo提供
分享

廣告Yahoo5G

相關新聞

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

台陸企業注資JDI 未達協議

2019-04-11 00:33

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

Gartner：2020年手機市場將恢復成長

2019-04-10 15:43

光寶科技三月份全球合併營收147.1億元

2019-04-10 15:28

CEO「藝」外人生 彭双浪拿下街頭藝人雙證

2019-04-10 15:10

在他失意時送暖 蘇貞昌吐露為何感念智邦

2019-04-10 14:53

屏下指紋滲透快 神盾、敦泰望春風

2019-04-10 14:23

首款自製VR遊戲上架 宇峻營運吃補藥

2019-04-10 14:23

英特爾伺服器新品備戰 台廠受惠

2019-04-10 14:23

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28
看更多

熱門文章

六輕氣爆報告出爐／管線洩漏上午就發現 雲林縣長怒

2019-04-10 11:25

鴻海股東會將送萬頂國旗帽 郭台銘：股東們一定很開心

2019-04-10 09:58

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18

免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36

在他失意時送暖 蘇貞昌吐露為何感念智邦

2019-04-10 14:53

股利所得課稅二擇一 專家：別靠直覺選！

2019-04-10 09:43

信用卡剪卡前停看聽 責任與回饋都不可少

2019-04-10 14:32

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

今年報稅哪些族群可受惠？完整攻略看這裡！

2019-04-10 10:30

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

連踩三地雷爆內控疏失？台銀回應了

2019-04-10 12:54

從「最美的風景是人」到「亞洲最聰明的人在台灣」....讓外商都想來台投資的3個關鍵定位

2019-04-10 09:52

公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29

握2千億政府基金公股券商爆員工跟單疑雲 券商這樣回應　

2019-04-10 12:04

2019新制稅法調高4大扣除額 列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13

六輕氣爆延遲通報逾4小時 台塑：檢討處理程序

2019-04-10 12:45

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

屏下指紋滲透快 神盾、敦泰望春風

2019-04-10 14:23

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

捐贈節稅多管道 一次看

2019-04-10 16:06

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

英特爾伺服器新品備戰 台廠受惠

2019-04-10 14:23

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

退休銀髮族重返職場 這些權益別忘了維護

2019-04-10 13:42

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望、研擬後續訴訟策略

2019-04-10 16:35

金控首季賺866億年減20% 獲利漸入佳境

2019-04-10 21:42

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

台銀證員工爆跟單？金管會: 證交所已調查非跟單事件

2019-04-10 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top