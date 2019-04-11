5G時代將至 Yahoo搶先推XR數位行銷方案

2019-04-11 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



因應5G時代即將來臨，Yahoo奇摩日前宣布推出「Yahoo Lab XR數位行銷方案」，希望協助廣告主運用3D、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、360等創新技術，打造高度互動的沉浸式廣告，在XR內容情境中，帶給消費者嶄新的體驗並深化品牌價值。

Yahoo Lab的XR數位行銷方案，包括3D數位行銷方案、AR數位行銷方案、360／VR數位行銷方案，以及融合實體與虛擬的360延展應用，3D建模可讓消費者無需親臨現場，就能體驗產品；AR可結合互動、遊戲、拍照、商品體驗等創意技術應用，目前國外已有英國電信商Three、Nike等案例。

至於VR，Yahoo表示，由於VR體驗受限於裝置普及度，建議廣告主可先行嘗試360廣告，台港目前已有包括INFINITI QX50、手機HUAWEI Mate10上市等案例。而360延展應用，以360影音結合AR應用，融合實體空間與虛擬人物，可在有限空間內增加個人互動趣味，也可運用在新品發表、建案賞屋等。

Yahoo表示，5G時代將以更高速順暢的互聯體驗，為所有產業帶來跳躍式的革新，透過VR和AR，以及整合VR及AR的「延展實境 （XR）」等技術應用，將能以從未嘗試過的方式融合實體與虛擬領域，創造更多元豐富的數位內容。

未來下載一部兩小時的電影，在5G時代僅需2秒。Yahoo指出，5G所帶來的高傳輸速度、高畫質影音串流、及高穩定行動連網能力，將讓XR應用大放異彩。根據Verizon Media的調查數據顯示，已有33%的廣告主開始為5G進行準備，而其中XR相關內容或廣告形式更是備受關注的焦點。

Yahoo也說，5G時代來臨，包括消費者、廣告主都相當期待，據統計，81%消費者認為AR行銷技術能有效傳遞資訊，就Yahoo自身的經驗，XR廣告更能吸引網友的點選互動，廣告成效約能增加80% ; 而點選XR廣告的網友中，有高達六成可以「全程參與」XR遊戲或互動。

此外，根據Verizon Media調查，顯示有47%的廣告主期待有使用嶄新創意廣告形式的機會，同時也有49%的廣告主認為XR能提升消費者的廣告體驗。Yahoo認為，這顯示5G已然啟動廣告主無限想像，極欲發揮創意運用創新形式的XR廣告與消費者進行互動。