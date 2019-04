創新文化 讓SAS成為亞洲最佳跨國企業雇主

2019-04-11 08:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



Great Place to Work將分析技術領導廠商SAS評選為亞洲最佳跨國企業雇主之一。基於創新、創意和工作/生活平衡的企業文化,SAS結合世界級的工作環境和富有意義的工作,讓員工獲得鼓舞並充滿活力。

SAS一直以來的信念,就是透過有助於工作和生活平衡的公司文化,來支持和鼓勵員工。SAS 持續投資於打造現代化的協作工作空間,和提供慷慨的員工福利,這些作為證明了SAS致力於落實此一信念。

SAS執行長 Jim Goodnight表示:「高度投入和受到鼓舞的員工,最終會創造出滿意的客戶,並強化我們事業的基礎。SAS對全球員工的這些投入,持續獲得肯定,讓我們感到非常榮幸,尤其是在亞洲的高成長地區,這些地區對SAS的業務至關重要。」

除了成為《HR Asia》人力資源雜誌2018年亞洲最佳企業雇主之一,SAS也獲評進入全球各地和亞洲(包括馬來西亞、香港、台灣和印度)的多項最佳企業雇主名單。

事實上,SAS台灣日前獲亞洲權威人力資源管理刊物HR Asia頒發「2018亞洲最佳企業雇主(Best Companies to Work for in Asia 2018)」,全台不分外商或在地企業,共133家入決選,最終SAS台灣取得軟體業唯一獲獎企業。SAS也是全球最佳企業雇主,並且名列歐洲最佳跨國企業雇主的排行榜。

Great Place to Work執行長 Michael Bush 表示:「無論員工的身分和職務是什麼,一個優質的工作場所都可以讓員工享有一致的正向體驗,也就是信任自己的主管、和同事相處融洽,以及對自己的工作感到驕傲。SAS 很榮幸能夠獲得員工的肯定,獲評選為促進尊重、信任與公平的企業。」

◎關於亞洲最佳企業雇主名單

Great Place to Work 機構透過年度亞洲最佳企業雇主名單的發表,評選出亞洲與中東地區提供最佳職場的頂尖企業。這份名單列出三種規模的公司:中小型 (20 到 499 人)、大型(500 人以上)和跨國公司。

若要能夠進入這份名單,該公司必須出現在名單上九個國家中的一份或多份國內名單中(大中華地區、印度、日本、沙烏地阿拉伯、新加坡、南韓、斯里蘭卡和阿拉伯聯合大公國)。跨國企業還必須成功地在區域的多個國家中打造卓越的工作場所文化,以獲得額外的加分。

◎關於 Great Place to Work

Great Place to Work是高度信任、高度績效職場文化的全球權威機構,總部位於美國舊金山。透過專有的評估工具、諮詢服務和認證計劃,包括最佳企業雇主名單和工作場所審查,Great Place to Work提供必要的基準、架構和專業知識,打造、維持和認可出色的職場文化。

Great Place to Work為五大洲超過50個國家的企業、非營利組織和政府機構,提供高階管理諮詢和企業文化諮詢服務。