Gartner：2019年全球裝置出貨表現持平

2019-04-11 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



微軟Windows 10作業系統畫面。 圖擷自微軟官網 分享 facebook

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年個人電腦（PC）、平板和手機等裝置的全球出貨量將達到22.1億台，與前一年相比表現持平。PC出貨量仍將持續下滑，但手機市場可望於2020年恢復成長。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示：「2019年PC出貨量預估為2.58億台，較2018年下滑0.6%，連續第8年成長出現停滯。」2019年傳統PC將下滑3%，出貨量約1.89億台。

Ranjit Atwal進一步指出：「近期越來越多消費者淘汰現有PC卻不考慮購買新機，因此2019年PC出貨量將再減少250萬台。微軟將於2020年1月停止支援Windows 7，因此延遲到2020年才開始升級成Windows 10的企業，將面臨作業系統不受支援的高風險。對企業用戶而言，升級Windows 10持續牽動PC市場邁向另一個階段，目前美國已進入升級的最後階段，而中國大陸的升級潮卻遞延，需要再多幾年才會升級完畢。」 Gartner分析師預測到了2021年，專業PC的作業系統有75%為Windows 10。

2019年手機市場萎縮，但2020年將恢復成長

2019年手機出貨量預估為18億台，較前一年下滑0.5%。Gartner資深研究總監Roberta Cozza認為：「使用者已經為手機的新科技和應用層面設下門檻，這意味著除非新機種具有非常新穎的用途、極高效率或絕佳體驗，否則使用者不會有升級的慾望或需求。因此，我們預期2019年高階手機銷售量將持續在成熟市場呈現下滑趨勢。」

Gartner預估2020年手機市場可恢復成長，較2019年提升1.2%。不過，廠商必須警覺消費者已開始延長手機使用年限；Gartner預測2023年時高階手機平均壽命將從2.6年增加到2.8年。

2023年摺疊手機將占高階市場5%

2019年世界行動通訊大會（MWC）上不少廠商都展示其摺疊手機，並將於2019年底推出。雖然Gartner分析師認為摺疊手機可望為智慧型手機市場重新注入創新元素，但考量諸多因素，短期市場接受度仍抱持謹慎態度。Gartner預估2023年摺疊手機將占高階手機市場5%，數量總計3,000萬台。

Roberta Cozza表示：「我們預期消費者使用摺疊手機的方式將和一般智慧型手機相同，一天可能查看手機幾百次，偶而將其展開在塑膠螢幕上打字；就折疊方式來看，塑膠螢幕可能很快就會產生刮痕。由於摺疊手機在製造技術仍面臨諸多挑戰，估計未來五年這類手機仍將為利基（niche）產品。而除了螢幕面板外，價格也將成為消費者選購時的一大障礙，目前摺疊手機訂價約為2,000美元，即使售價將隨時間下滑，對許多早期採用者（early adopter）而言這個價位仍稍嫌昂貴了些。」

Gartner分析師預估短期內製造商將持續實驗不同的摺疊手機外型，尋求最佳可用性和使用者體驗。Roberta Cozza指出：「產品主管必須把可用性列為產品開發過程的核心，確保所有摺疊螢幕都能提供持續且順暢的使用者體驗。」