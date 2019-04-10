祥碩3月業績 大增五成

2019-04-10 23:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



IC設計廠祥碩於10日公布3月業績，月增幅度達五成，帶動其首季業績也比去年同期大增逾四成。

祥碩單月業績於今年1月攻頂，突破5億元之後，2月受到工作天數較少影響而回檔，3月回升，合併營收為3.27億元，月增幅度達50.3％，累計第1季合併營收為10.48億元，年增幅度為43.8％。