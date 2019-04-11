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日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48聯合報 編譯湯淑君／綜合外電

日本釋出頻譜，要求業者兩年內在各地大規模推出5Ｇ服務。 （路透）
日本釋出頻譜，要求業者兩年內在各地大規模推出5Ｇ服務。 （路透）
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日本電信監管當局十日決定把第五代行動通訊網路（5Ｇ）頻譜分配給三家大型行動電信業者以及電子商務巨人樂天（Rakuten），並要求他們兩年內在全國各地大規模推出5Ｇ服務。

總務省核撥5Ｇ頻譜的一個重要條件，是「採取充分的網路安全措施，包括因應供應鏈風險」。這條件形同禁止5Ｇ營運商採用中國電信設備大廠華為和中興（ＺＴＥ）製造的網路設備。

日本去年十二月實施名副其實的禁令，以監聽和資安顧慮為由，把華為和中興產品排除在政府採購之外。

日本總務省十日核准NTT Docomo、ＫＤＤＩ、軟體銀行（SoftBank）和樂天提出的5Ｇ營運申請案， 這四家公司都計畫劃年底前試營運，並於二○二○年正式展開5Ｇ服務商業運轉。相較下，美國威瑞森（Verizon）和南韓三大行動營運商上周已率先推出5Ｇ服務。

5Ｇ行動上網速度據說比現有4Ｇ網路快上百倍，有利推廣自駕車物聯網（IoT）、智慧城市、擴增實境（ＡＲ）和人工智慧（ＡＩ）等需要超高網速支持的新興應用。

日本四家業者中，樂天起步較遲，打算今年十月開始提供4Ｇ服務，同時著手布建支援5Ｇ服務的網路。

未來五年，這四家日本業者合計將斥資將近一點七兆日圓（一五二點九億美元）建置5Ｇ網路。分析師認為，這數字估得太保守，日後可能追加支出。這將加重營運商財務負擔。

物聯網擴增實境軟體銀行樂天自駕車

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