新品上市一波波 帶動微星業績開始回升

2019-04-10 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星今（10）日公布2019年3月營收104.08億元，月增26.2%、年減11.3%，單月營收重季百億元水準，主要是新品推出的拉貨效應。微星2019年第1季營收294.88億元，季減0.1%、年減7.2%，為歷年同期次高。微星第2季在輝達(NVIDIA)仍有新產品推出之下，業績有機為淡季不淡。

板卡廠2018年第1季因為有挖礦商機，使得去年首季營收是歷史高點，在基期過高之下，2019年第1季營收普遍低於去年同期。不過，微星2019年第1季因為有輝達新顯示卡產品上市，使得第1季業績表現仍相當亮眼。

展望第2季，隨著輝達中低階顯卡RTX 2060、GTX 1660 Ti／1660等新品接連上市，以及低階的1650將要上市，微星看好其高性價比，消費者接受度較高，對新顯卡後市樂觀看待。

微星2019年第1季已在通路積極鋪貨新品，預期真正放量要在第2季，儘管第2季為傳統淡季，但因2019年有新品效應，預期第2季將有機會「淡季不淡」。

微星董事長徐祥之前表示，主板2019年有望持平或小幅提升。不過，顯卡因2018年挖礦商機導致基期過高，微星對2019年出貨展望較謹慎，不過，由於挖礦的舊產品庫存目前占微星營收只有1、2億元，影響不大，隨著新顯示卡在第2季陸續出貨，對電競商機展望仍然看好。

微星預估，隨著今年首季新品陸續上市，加上顯卡庫存清理告一段落，預期毛利率將從2018年第4季谷底10.5%，逐漸回升到歷年14%至15%水準。