伺服器帶動廣達業績回升 四大產品線推升緯創3月營收增

2019-04-10 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達受惠伺服器需求強勁，帶動2019年第1季營收達2,209.28億元，與去年同期持平，緯創受惠四大產品線季底拉貨，2019年第1季營收2,062.14億元，為歷年同期次高，符合預期。

廣達今日公布2019年3月合併營收為735.43億元，月增17%、年增2.4%。該公司3月筆電（NB）出貨280萬台，月增47.4%，首季NB出貨730萬台，季減24%、年減18%。首季雖然NB出貨年減兩位數，但伺服器出貨強勁，使2019年首季營收幾乎維持和去年持平。展望第2季，法人預估，第2季業績將比第1季好，下半年比上半年好。

緯創受惠四大產品線季底拉貨，2019年3月營收達736.28億元，月增29.5%、年增4.8%，為歷年同期新高。2019年第1季營收2,062.14億元，季減19.3%、年減5%，為歷年同期次高，表現符合預期。

以產品別區分，若與2019年2月比較，緯創四大產品線在3月的出貨量皆成長。其中，NB出貨140萬台、月增40萬台。伺服器19.5萬台、月增7.5萬台。桌機140萬台、月增60萬台。顯示器70萬台、月增20萬台。

法人指出，緯創2019年首季營收相對去年同期下滑，從產品角度來看，NB、伺服器、顯示器出貨量皆下滑。其中，NB因今年英特爾CPU缺貨，導致代工廠出貨量受到壓抑。

展望2019年第2季，緯創預估，NB可望季增兩位數，伺服器、顯示器、桌機等其他產品線，持平或小幅增長；但因3月是季底出貨高峰，預期4月業績將會比3月下滑，但第2季是呈現逐月成長態勢。