森霸增設燃氣機組 環評暫免進二階

2019-04-10 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



森霸電力公司預計在台南增設100萬瓩的燃氣複循環機組，可望為台積電3奈米廠的高用電量打下強心針，不過由於位於環境敏感區，一度遭環評專案小組會議建議進入二階環評。不過今（10）日環評大會決定再給一次機會，全案回到專案小組釐清疑慮後，再送大會確認。

森霸電力規劃，將在台南市豐德天然氣發電廠西側，設置一部裝置容量100萬瓩的燃氣機組及附屬設施，面積約27公頃，預計2022年併聯發電，剛好可趕上台積電3奈米廠量產時程。

台南市政府表示，此案符合國家能源轉型政策，也符合台南低碳城市願景，且在台南產業穩定成長下，可靠的電源有利產業發展。市府指出，尤其南科是產業火車頭，也是高科技重鎮，森霸電力新增機組對於產業及南科用電有穩定效益，希望環評委員支持。

經濟部能源局也說，在減煤增氣的能源轉型方向下，支持燃氣機組設置，針對空品、擴增後的汙染加乘效應等，開發單位也都做出說明，符合法規規範。能源局官員也表示，台電辦理2021年民營電廠（IPP）機組採購案，已連續三次流標，主要都是因為開發商卡在環評，建議環評委員再給此案機會，回到專案小組再議。

森霸指出，開發範圍非屬優良農地，也未座落在國定古蹟或考古遺址，與臨近的豐德電廠並無加成影響，也承諾氮氧化物排放濃度控制在8ppm以下，希望環委同意於一階環評續審。

多數環評委員在閉門會議中認為，可再給此案一次機會，因此決議暫不進入二階環評，退回專案小組續審，開發單位必須納入緊鄰豐德電廠的加成影響評估，並提出具體可行的減輕對策，並針對生態、安全性、管線災變等問題釐清，補正資料後再審。