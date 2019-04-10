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泰碩攻5G 本季展望樂觀

2019-04-10 18:15經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

散熱模組廠泰碩（3338）今（10）日召開業績發表會，發言人孫尚仁指出，公司上季度因量產出貨韓系客戶智慧手機用的熱管，帶動營運走升，而本季則是強攻5G設備散熱器，全年營運展望為逐季上揚，持樂觀態度。

泰碩受惠熱管、散熱模組等產品出貨暢旺，3月營收達3.75億元，月增81.4%、年增25.9%，創單月新高。孫尚仁指出，3月營收衝上高峰的主因來自手機熱管以及通訊設備散熱產品出貨暢旺，並且優於預期，而第2季的訂單能見度也不差，有望延續高檔水準。

泰碩成立於1994年，主要從事散熱模組、連接器、多合一讀卡機研發製造與銷售，去年散熱模組及熱導管占整體營收比重約75%、連接器占25%，相關產品應用於PC、消費性電子、雲端通訊等。

孫尚仁透露，現階段公司的手機熱管主要出給韓系客戶，從去年底至今年首季都不斷在出貨，月產能約260支熱管，已達滿載狀態，而本季起將會橫向發展，搶攻不同客戶，整體熱管產能利用率仍會維持在高峰水準。

至於5G設備方面，孫尚仁表示，公司本季將開始出貨5G基地台相關設備的散熱器，協助客戶備料的時間為3月至5月，為本季營收成長的主要動能之一，而下半年在5G設備規格更加明確後，預料相關散熱產品訂單能見度會更高。

法人認為，近年來智慧手機市場滲透率不斷擴大，但成長性也開始降低，取而代之的是即將到來的5G無線通訊時代，5G傳輸特性帶給裝置散熱極大的挑戰，有助於散熱廠提升產品單價，並且對高階散熱產品有較高需求，成為泰碩營運再次翻轉關鍵。

5G智慧手機營收
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