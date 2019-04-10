專家建議三招 助攻企業改善營運管理效率

2019-04-10 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



企業迎接數位轉型時，除了改善顧客服務及工業製程外，還可透過哪些方法提升營運效率與績效呢？勤業眾信聯合會計師事務所建議，改善作業效率與轉型可由「導入數位科技改善商業模式、大數據挖掘潛在舞弊、運用流程機器人」三大面向著手。

勤業眾信資深會計師黃裕峰表示，面對日趨複雜且資料量龐大的作業活動，企業應善用可提升工作效率的工具，強化監管和提升效益。

舉例而言，藉由數位科技與轉型輔助成本分析及管理，提升產品與成本組合及管理效率；運用風險智能儀表板進行大數據分析，以全面掌握內控失效或潛在舞弊等風險事件，並協助企業發現潛在浪費及管理弱點；針對重複性高的日常作業，建議可採用流程機器人 （RPA），以協助企業改善作業效率及轉型，減少重複性工作較高的人力。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理黃亦淨指出，企業在數位轉型的過程，可能因基礎資訊框架嚴重不足而面臨瓶頸，可歸咎於三個原因：第一、企業員工仍秉持傳統作業思維、實施過時 SOP；第二、管理階層引用的視覺化管理指標，多半是「數據統計結果」；第三、未能整頓流程而盲從轉型，導致無法有效重整工作項目。

勤業眾信建議，企業數位轉型時應審慎評估企業體質，引用資訊科技前必須盤點與重新設計作業流程、控制機制與管理報表的資訊連結性，以確保端對端掌握產銷流程，減少生產線人工干預並提高生產可控性。

此外，即時正確地蒐集生產成本數據，和更加精準的物料規劃與合理的生產排程與交期等，都是企業在提升生產力與成本競爭力時，須管控的關鍵項目，進而成為真正的價值驅動轉型智慧企業。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理徐潔茹表示，在快速變遷的競爭環境，企業承受各項監管和遵法要求，內部稽核單位面臨提升查核效率與價值、創造更高投資報酬等壓力，除了須確保內控系統被有效遵循外，更被期望擴大應用至企業策略及風險管理。內部稽核若欲轉型，需仰賴風險監控與高效能資料分析能力。

徐潔茹指出，應將資料分析結果融入「風險概念預擬分析指標」，並將分析指標擴及所有交易及對象，運用視覺化互動圖形介面，以提高與利害關係人的溝通成效，協助管理階層快速掌握整體風險分佈情形，聚焦高風險單位、即時採取措施，並持續反饋至設定與調整分析指標，形塑正向改善循環、優化與加強落實內部風險管理效果。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理韓世偉表示，自動化時代下企業普遍運用資訊系統進行管理，但日常運作仍存在許多須耗費大量人力，進行輸入、合併等機械性動作。

隨著RPA技術的成熟，促使重新思考作業程序的合理性，將適合自動化的作業流程交由軟體執行，不僅增加效率、減少錯誤，也能讓員工有更多時間專注在發揮價值的工作上，改善企業營運。此外，RPA進入門檻較低，也能大幅增加員工對資訊系統的自主性，加速企業內部資訊應用發展的速度。