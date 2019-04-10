遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望、研擬後續訴訟策略

2019-04-10 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



日亞化2017年在德國控告HTC侵害專利權，今（10）日發出新聞稿指出，德國杜塞道夫地方法院今年3月26日作成判決，認定宏達電（2498）與其關係企業所生產的特定智慧型手機，侵害日亞的專利；宏達電回應強調，對這起判決感到失望，將在收到詳細判決內容後，研擬後續訴訟策略。

宏達電表示，身為行動通訊領域的領先創新者，對於德國Dusseldorf法院就日亞化針對EP 0 936 682 與LED技術專利有關的判決，感到失望；將於收到詳細判決內容後，研擬後續訴訟策略。

宏達電指出，由於涉訟專利已在2017年期滿失效，供應商也密切與本公司共同處理後續事宜，該判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響。

日亞化指出，德國杜塞道夫地方法院在今年3月26日作成判決，認定宏達電與其關係企業所生產的特定智慧型手機，其閃光燈所使用的白光LED侵害日亞化的YAG專利。

依此判決，日亞獲得自2007年6月30日至2017年7月29日專利權屆滿為止期間內的損害賠償；日亞化表示，本判決尚未確定，被告仍可上訴。

日亞化是在2017年6月29日向德國杜塞道夫地方法院起訴控告宏達電、其關係企業HTC Europe Co. Ltd.與HTC Germany GmbH，及提供電子商務及經營宏達電歐洲線上商店的全球網路商Digital River Ireland Ltd.侵害日亞專利權。