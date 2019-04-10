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揭露旅宿業留客秘笈 七成台灣旅客住宿首重「人」味

2019-04-10 16:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全球旅遊品牌 Booking.com對全球超過2萬1,500 位旅客進行調查，探討旅客對於特色住宿業者互動的期望與地雷，除發現有近七成（69%）的台灣旅客期待透過與旅宿業者的互動，得到當地隱藏版的旅遊資訊外，更有七成的台灣旅客表示，會在2019年選擇入住與旅宿業者有所互動的房源。不過也有84%的旅客表明希望接待人員尊重個人空間和隱私，顯示出在各式各樣的旅客需求之中，旅宿業者也必須拿捏好熱情待客與尊重隱私之間的微妙平衡。

Booking.com透過調查，進一步解析台灣旅客對於特色住宿業者互動的期待，發現有近七成（69%）的台灣旅客，希望透過互動能獲得隱藏版當地景點資訊，還有藉此享有像家一般的溫馨感受（67%）、得到當地人旅遊撇步來省下旅費（47%），以及拓展交友圈（46%）等期待。

調查還指出住宿體驗不僅會影響該次旅程印象，有近七成（69%）台灣旅客會因為旅宿業者的貼心服務而選擇再次下榻。顯示出無論是當地人經營的 B&B，或是樂於分享資訊的 Villa 經理，業者獨特的互動風格都可能成為旅客再訪的誘因。因此有高達70%的台灣旅客表示，會於2019 年選擇有機會與旅宿業者或接待人員互動的房源。

然而根據調查發現，並非每個旅客都渴望與旅宿業者打成一片，有64%的台灣旅客認為只需在入住期間見到接待人員一次，也有超過半數（52%）認為只需於入住和退房時見到就好。

另外，有84%的台灣旅客認為接待人員需尊重個人空間和隱私，還期望業者須能夠辨別住客是否有意願和他們交流（75%）。因此如何拿捏好客與尊重旅客隱私的平衡，便成為旅宿業者的一大挑戰。

不過普遍來說，優質的待客服務即能滿足旅客的需求，例如有超過四分之三（84%）的台灣旅客希望遇到友善的接待人員，另有近半數（46%）認為接待茶點能讓人更快地融入新環境。此外，待客之道也因各國文化而異，在印度（84%）的旅宿業者認為，確保旅客吃飽是最重要的事；而泰國（74%）則認為提供旅客娛樂最重要。

Booking.com 副總裁Olivier Grémillon對此表示，一趟旅行包含的元素太多，每位旅客的需求與標準都不盡相同。我們的研究調查結果指出，對住宿業者和管理人員來說，不論經營的是民宿、公寓、度假屋或其他類型住宿，為住客創造最難忘的回憶同時，得先拿捏好界線與平衡。

他說，Booking.com 深信每個人都是獨特的，因此每個人對完美住宿經驗的定義也不同，但不管旅客想要感受賓至如歸、體驗當地文化、享受寧靜時光或只想暫時逃離生活，能為旅客創造難忘回憶的關鍵總是來自於人。

Booking.com進一步解析台灣旅客對於旅宿業者互動的期待，有69%的台灣旅...
Booking.com進一步解析台灣旅客對於旅宿業者互動的期待，有69%的台灣旅客，希望透過互動能獲得隱藏版當地景點資訊或是拓展交友圈（46%）等期待。　圖／Booking.com提供
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