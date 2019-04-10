Gartner：2020年手機市場將恢復成長

2019-04-10 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



研調機構顧能（Gartner）公布2018至2023年引領數位企業創新的十大物聯網策略技術趨勢。 圖／Ingimage 分享 facebook

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年個人電腦（PC）、平板和手機等裝置的全球出貨量將達到22.1億台，與前一年相比表現持平。PC出貨量仍將持續下滑，但手機市場可望於2020年恢復成長。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示，2019年PC出貨量預估為2.58億台，較2018年下滑0.6%，連續第8年成長出現停滯。

Ranjit Atwal指出，近期越來越多消費者淘汰現有PC卻不考慮購買新機，因此2019年PC出貨量將再減少250萬台。微軟將於2020年1月停止支援Windows 7，因此延遲到2020年才開始升級成Windows 10的企業，將面臨作業系統不受支援的高風險。

他表示，對企業用戶而言，升級Windows 10持續牽動PC市場邁向另一個階段，目前美國已進入升級的最後階段，而中國大陸的升級潮卻遞延，需要再多幾年才會升級完畢。

Gartner分析師也預測到了2021年，專業PC的作業系統有75%為Windows 10。

此外，2019年手機出貨量預估為18億台，較前一年下滑0.5%。

Gartner資深研究總監Roberta Cozza認為，使用者已經為手機的新科技和應用層面設下門檻，這意味著除非新機種具有非常新穎的用途、極高效率或絕佳體驗，否則使用者不會有升級的慾望或需求。因此預期2019年高階手機銷售量將持續在成熟市場呈現下滑趨勢。

Gartner也預估，2020年手機市場可恢復成長，較2019年提升1.2%。不過，廠商必須警覺消費者已開始延長手機使用年限；Gartner預測2023年時高階手機平均壽命將從2.6年增加到2.8年。

另外，2019年世界行動通訊大會（MWC）上不少廠商都展示其摺疊手機，並將於2019年底推出。雖然Gartner分析師認為摺疊手機可望為智慧型手機市場重新注入創新元素，但考量諸多因素，短期市場接受度仍抱持謹慎態度。Gartner預估2023年摺疊手機將占高階手機市場5%，數量總計3,000萬台。

Roberta Cozza表示，由於摺疊手機在製造技術仍面臨諸多挑戰，估計未來五年這類手機仍將為利基（niche）產品。而除了螢幕面板外，價格也將成為消費者選購時的一大障礙，目前摺疊手機訂價約為2,000美元，即使售價將隨時間下滑，對許多早期採用者（early adopter）而言這個價位仍稍嫌昂貴了些。