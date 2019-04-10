仁寶攜手雲林 推智慧照護解決方案

2019-04-10 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶今（10）日宣布，該公司攜手雲林縣政府、台大醫院雲林分院、雲林科技大學、浩鑫、佳聯有線電視以及優盛醫學等企業，齊心打造雲林智慧照護願景、構築樂齡健康城藍圖。

近年仁寶集團投入智慧醫療事業發展，布局包括智慧照護、遠距醫療、電子病歷、癌症免疫細胞等領域，仁寶看好遠距醫療服務，著重以物聯網應用為基礎，結合醫療場域落地發展，亦於2019第1季成立醫療事業子公司「神寶醫資股份有限公司」，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案之永續運營。

這次由仁寶承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」專案計畫，也將由神寶醫資，根據雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣政府需求，落實規劃與執行。

著重高齡化社會來臨，仁寶集團在雲平台與大數據的科技輔助下，領先發展居家健康、智慧長照、遠距照護等面向之產品服務，陪同縣市政府、長照機構和醫療院所共造高齡友善的健康照護環境，並期許透過智慧科技照護照務，提升銀髮照護品質、便利性，讓城鄉照顧零距離。

仁寶物聯網業務本部暨神寶醫資總監范瑋益表示，「這次計畫案，仁寶與浩鑫透過專業分工，快速且全面建造照護據點」。「仁寶負責健康管理APP、雲端平台研發、以及建立智能體驗據點。在雲林縣選定雲科大作為智能體驗據點，未來雲林縣民眾可以在雲科大的智能體驗據點進行生理數值量測，搭配仁寶的健康管理APP長期記錄，成為專屬個人的健康護照，若民眾需要至醫院看診，健康管理APP也提供醫院端線上掛號服務，便利民眾就診。」

除了承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」專案計畫，仁寶所推出的「仁寶 i 照護-日照居服雲端系統」與「愛糖寶-慢性病暨糖尿病遠距照護系統」，也在近年深入雲林縣的智慧長照領域取得佳績。

透過人工智慧、雲端技術和大數據分析等運用，有效減輕服務對象的照護人力和提升效率，也結合民眾日常自主的健康管控、護理團隊的衛教和主動關懷，提高照護品質和營運績效。