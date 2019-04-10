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台積電3月營收797.22億元 月增逾三成

2019-04-10 14:07經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公布3月營收約為新台幣797億2,200 萬元，比上月增加30.9%，但比去年同期減少了23.1%；累計今年第1季合併營收約為2,187.4 億元，年減11.8%，符合先前因南科14B廠發生光阻劑汙染事件下修的財測目標。

台積電訂下周四（18）日舉行法說會，屆時將公布首季營運結果及本季展望，其中有關半導體庫存調整，以及7奈米強化版量產進展和5奈米試產和正式接受客戶產品設計定案的客戶數，加上四大技術平台接單進度，將是各界注目焦點。

台積電營收奈米
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