手機市場估明年恢復成長 2023年摺疊手機占高階市場5%

2019-04-10 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner預測，今年手機出貨量預估為18億支，年減0.5%，預估明年手機市場可恢復成長，2023年高階手機市場中5%為摺疊手機；Gartner同時表示，廠商必須警覺消費者已開始延長手機使用年限，預測2023年時高階手機平均壽命將從2.6年增加到2.8年。

Gartner預測，2019年個人電腦（PC）、平板和手機等裝置的全球出貨量將達到22.1億台，與前一年相比表現持平。PC出貨量仍將持續下滑，但手機市場可望在2020年恢復成長。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示，「2019年PC出貨量預估為2.58億台，較2018年下滑0.6%，連續第8年成長出現停滯」；2019年傳統PC將下滑3%，出貨量約1.89億台。

Gartner資深研究總監Roberta Cozza說：「使用者已經為手機的新科技和應用層面設下門檻，意味著除非新機種具有非常新穎的用途、極高效率或絕佳體驗，否則使用者不會有升級的慾望或需求。因此，預期2019年高階手機銷售量將持續在成熟市場呈現下滑趨勢。」

Gartner預估，今年手機出貨量預估為18億支，年減0.5%，2020年手機市場可恢復成長，較2019年提升1.2%。不過，廠商必須警覺消費者已開始延長手機使用年限；Gartner預測2023年時高階手機平均壽命將從2.6年增加到2.8年。

2019年世界行動通訊大會（MWC）上不少廠商都展示其摺疊手機，並將在今年底推出。雖然Gartner分析師認為摺疊手機可望為智慧型手機市場重新注入創新元素，但考量諸多因素，短期市場接受度仍抱持謹慎態度。Gartner預估2023年摺疊手機將占高階手機市場5%，數量總計3,000萬支。

Roberta Cozza表示，「預期消費者使用摺疊手機的方式將和一般智慧型手機相同，一天可能查看手機幾百次，偶而將其展開在塑膠螢幕上打字；就折疊方式來看，塑膠螢幕可能很快就會產生刮痕。由於摺疊手機在製造技術仍面臨諸多挑戰，估計未來五年這類手機仍將為利基（niche）產品」。

「除了螢幕面板外，價格也將成為消費者選購時的一大障礙，目前摺疊手機訂價約為2,000美元，即使售價將隨時間下滑，對許多早期採用者（early adopter）而言這個價位仍稍嫌昂貴了些」。

Gartner分析師預估短期內製造商將持續實驗不同的摺疊手機外型，尋求最佳可用性和使用者體驗。Roberta Cozza指出：「產品主管必須把可用性列為產品開發過程的核心，確保所有摺疊螢幕都能提供持續且順暢的使用者體驗」。