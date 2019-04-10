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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

製造業去年Q4及全年營收同步創高 連九季正成長

2019-04-10 13:00經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部統計處今（10）日公布製造業去年第4季營業收入為7.6兆元，創下歷年單季最高，連續九季正成長，全年營收將近27.8兆元，同步創下歷年新高，年增4.1%。

就行業別觀察，除了電腦電子及光學製品業受到智慧手機銷售不佳及筆電需求疲弱，導致組裝代工廠營收減少，年減0.4%，其他行業均呈現正成長。

其中，以石油及煤製品業年增20.1%增幅最大，統計處表示，主因部分業者上年同季歲修定檢，基期較低，加上國際油價上漲推升產品售價所致。

另外，國際原油價格年增13.1%，也推升石化原料及泛用樹脂等產品報價，再加上部分石化業者新廠投入營運使產能擴增，化學材料業第4季營收年增3.9%。

統計處分析，受到全球景氣減緩、智慧手機漸趨飽和影響，恐抑低今年第1季營收成長動能，惟隨人工智慧、雲端伺服器、物聯網、車用電子等新興科技發展方興未艾，加上5G商機逐漸顯現，可望挹注相關產業供應鏈之營收逐步回溫。

在投資方面，去年第4季製造業國內固定資產增購（不含土地）3,157億元，年減1.3%，統計處說明，主要受到去年下半年全球景氣降溫，投資轉趨保守所致，惟部分台商受美中貿易摩擦影響，擴增國內產線，加上離岸風電投資陸續進行，抵消部分減幅。

按固定資產型態觀察，去年第4季以機械及雜項設備增購占80.5%最多，房屋及營建工程占18.7%；年增率以房屋及營建工程達89.1%最高，機械及雜項設備則年減11.1%。

去年全年固定資產增購1兆697億元，較上年略減0.7%；統計處分析，未來隨著人工智慧、物聯網、車用電子及5G通訊技術等新興應用擴增，有利維繫國內半導體廠商持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電等投資陸續啟動，將有助於提升國內供應鏈投資動能，根據行政院主計總處預測，今年第1季民間投資實質成長2.4%。

經濟部統計處今（10）公布去年第4季製造業營業收入7兆6,489億元，為歷年單季...
經濟部統計處今（10）公布去年第4季製造業營業收入7兆6,489億元，為歷年單季最高，年增2%，連續9季正成長。圖／經濟部提供
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