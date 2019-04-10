IDC機房客戶遭駭客攻擊 中華電緊急修復

2019-04-10 00:30 中央社 台北9日電



中華電信今天下午5時多傳出IDC機房有客戶遭駭客攻擊，導致機房聯外頻寬壅塞，中華電表示，經協助申裝導入DDoS防護服務後，晚間7時15分訊務已恢復。

市場傳出，中華電信IDC機房有客戶遭駭客攻擊，中華電回應，今天下午5時多，中華電台北信義IDC機房有一家客戶遭受DDoS阻斷式攻擊。

中華電指出，因攻擊流量瞬間高達25Gbps，導致機房聯外頻寬壅塞，經中華電緊急與被攻擊客戶聯繫，並協助申裝導入中華電DDoS防護服務，於晚間7時15分完成後，整體訊務已恢復正常。