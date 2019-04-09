新漢強攻工業4.0商機 今年營運樂觀向上

2019-04-09 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠新漢（8234）強攻工業4.0商機，新漢董事長林茂昌表示，過去六年來，新漢花了很大的人力和財力在建構工業4.0開放標準的完整解決方案，並從單純的工業電腦硬體發展垂直應用至智慧製造、智慧機械、智慧商業、智慧醫療、智慧監控及設備網安等，儼然轉型為工業4.0整體解決方案供應商。看好今年相關應用發展，營運展望樂觀向上。

新漢斥資2億打造的華亞廠於去年10月正式啟用，生產部分共佔地2700坪，共有兩條SMT產線和一條DIP產線，為國內第一座工業4.0示範的智慧工廠。新漢表示，華亞廠投產以來僅聘請180名員工，但比擁有300名員工的另一工廠效率還高出20%~30%，透過戰情中心並可即時監控、了解機器及工廠的狀況，大幅提升管理效率。

新漢董事長林茂昌說，工業4.0有重要的兩隻腳，第一隻腳便是工業3.0的自動化必須先打通，包括製程自動化與機台自動化、機器人等。這些在過去都是封閉架構，彼此不相容也不相通。新漢以開放標準的EtherCAT技術打通這一切，使生產線、機器人、與各種工具機完全相容相通。

第二隻腳則是工業物聯網，意即把這些原來都不相連的生產線、機器人、與工具機聯雲(E2E)聯網(M2M)，再連上必要的感知器與各種裝置。新漢一貫採用開放標準的運算平台與通訊協議，對於眾多非標準、也不完全開放的通訊協議，也都打通相連，所以新漢的工業物聯網解決方案，可以與各個不開放、非標準的廠商共存共榮，同時支持所有的開放標準，並打通了最艱難的工業物聯網的整廠智慧化、數位化，因而能夠萃取所有數據，進入企業戰情室。

根據GE的報告預測指出，到2025年，工業4.0商機將從每年2.2兆至11兆美元，與全球手機6000億美元的市場相比，呈現倍數放大。林茂昌認為，工業4.0將是未來推動台灣製造產業發展的主要動力，而目前新漢已與國內三家製造業廠商進行科專計畫，將工業4.0整廠導入，另來自台灣、大陸的3C、能源公司也有興趣並陸續洽談中。

新漢今年3月營收6.31億元，月增74.8%、年增24.6%，累計首季營收達15.66億元，年增8.6%。新漢看好，今年不論是自動化控制器、整廠解決方案及物聯網資安防護接單狀況均不錯，自動化控制器營收目標年增1～2成，毛利率較高的整廠解決方案物聯網資安防護營收則目標年增4～5成，整體營收可望年增雙位數，獲利也將同步成長。