企業逆轉勝創新經濟論壇新北場 今日登場

2019-04-09 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



由經濟部工業局、聯合輔導基金與第一銀行共同主辦的「企業逆轉勝 產業升級與財務創新產業經濟論壇」新北場今（9）日下午在板橋晶宴會館舉行，邀請台灣隱形冠軍企業與產官學界專家進行共同研討。

行政院政務委員龔明鑫致詞時表示，國際區域競合貿易戰與數位浪潮衝擊下，台灣需要走向由創新趨動的經濟體，人工智慧、物聯網5G等可作為未來發展的基礎。需要很高的創新能量，不能只做安安靜靜的追隨者，政府也已做好相關因應政策。

龔明鑫進一步說明，台灣受國際貿易大環境影響，出口衰退幅度還是相對其他國家來得小，主要是因為「轉單效應」，網通、伺服器業績二位數成長，彌補一些經濟衝擊。

但難免遇到一些挑戰，包括區域整合改變、數位化革命興起，全球IT價值鍊分工轉變、AIoT與5G趨勢、美中貿戰、CPTPP後國際供應鍊模式再轉等，未來供應鍊體系將非常多元與複雜，需符合各區域不同需求，這反而對台灣中小企業來說是有利因素。

龔明鑫說，今年政府一方面希望先為國際情勢轉變做好準備，一方面決定自己能先做好的，包括提振內需，以投資為主。這方面政府已祭出五方案，包括鼓勵台商回台，目前已創造千億元資金回流與上萬就業機會。還有海外資金匯回專法，讓台商有錢有家可回、工業區立體化更新擴大解決缺地、工廠管理輔導法，讓臨登工廠可安心拚經濟及五外國人投資條例，簡便來台投資等。

同時鼓勵企業願意布局創新，財政部也祭出預估千億元租稅優惠，企業預意投資在智慧機械加5G產業就可獲投資抵減，可望為台灣帶來數千億元的投資金額。

聯合輔導基金會總經理許婉琪說，台灣中小企業占近八成，面臨數位時代來臨，不管是人工智慧、智慧製造，需要強化技術含量。過去二年聯合輔導基金會處理許多中小企業跟銀行間的債務協商，都是因技術含量不高，有訂單需要擴廠就跟銀行融資，卻面臨數位轉型貿易衝擊不及，最後落入債協困境。聯輔已有36年的歷史，希望扮演一個業師的角色，建議企業要趁好的時候投入研發，並順勢轉型，為未來作準備。

新北市副市長吳明機表示，這次論壇活動首發第一場在新北市舉辦，看重新北市算是台灣中小企業最密集的地方，有高達22.5萬家中小企業。這次研討會主要讓大家了解研發與財務重要性，1991年吳明機在工業局任事，當時擔任國內第一個主導性新產品的計畫承辦人。當時是第一次用政府資金來補助企業，幾十年來演變至今，協助眾多中小企業逐漸長大，像如今是國際代工大廠的鴻海當年也向新北市申請過主導性新產品計畫，如今已成為跨國大企業。未來知識密集時代來臨，研發很重要，谷歌、微軟、臉書、亞馬遜等國際大廠相繼要落腳新北投資，有望帶動新北市產業升級。

經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，促產條例落日後由產創條例接棒，改用補助精神，協助企業做升級，台灣中小企業為主，且多為代工為主，研發費用相對較少，不過令他印象深刻的是，工業局受理一家2008年快倒了的三福化工，想要研發光電半導體顯影液劑的回收，獲支持協助後公司2012年得到專利。如今循環經濟當道，三福被廠商客戶台積電追著擴廠，從快倒到如今已設立二廠。台灣需要更多這些中間企業的成功案例，讓台灣實體產業能真正茁壯。