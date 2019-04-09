耕興：獲首張採高通5G晶片手機檢測歐盟證書

2019-04-09 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



耕興今（9）日表示，3月下旬取得由歐盟CE認證的公告機構德國CTC所簽發的5G CE認證的證書，這是首款採用高通驍龍855晶片加X50平台的手機，凸顯耕興在5G領域全球第一的技術和檢測實力，已成為全球主要消費性電子產品品牌大廠關鍵的合作夥伴。

耕興指出，公司在5G檢測上布局廣度與深度皆領先各國同業，不但實驗室涵蓋美國、中國、台灣、德國等地，並且擁有全球最完整及齊全的5G NR測試設備、人才及多元化國際認證管道等重要優勢，是能夠長期與全球主要智慧型手機品牌大廠建立穩固合作的重要基石。