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研調估今年搭FOD技術智慧手機2億支 光學式將占八成

2019-04-09 16:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告指出，因vivo、小米、華為、OPPO、三星等品牌大廠，都將FOD（Fingerprint on Display）指紋辨識技術從旗艦機向下延伸至中高階手機，帶動市場規模提升，預期光學及超聲波FOD指紋辨識方案滲透率有望在2022年超過傳統的電容式方案；預估今年搭載FOD技術的智慧型手機數量將挑戰2億支，光學式指紋辨識技術將占八成比重。

拓墣產業研究院表示，在FOD市場規模提升下，使得FOD技術的售價及成本快速下滑，包含光學及超聲波的FOD指紋辨識方案滲透率可望在2022年成為智慧型手機主流指紋辨識技術。

拓墣產業研究院分析師陳彥尹指出，自iPhone改採Face ID技術以後，智慧型手機指紋辨識市場僅剩安卓陣營獨挑大樑。雖然各手機品牌並沒有如外界最初所擔心，在所有機種都採取「棄指紋辨識，改人臉辨識」策略，但市場上確有部分品牌商針對成本最敏感的入門級機種上，僅採用以演算法執行「人臉解鎖」的功能，這樣的手機產品已在侵蝕電容式指紋辨識的部分市場占比。

儘管Face ID的推出一度讓外界擔心眾指紋辨識相關業者未來發展，但隨著新思（Synaptics）、匯頂（Goodix）於2018年推出光學FOD方案，除能兼容手機的全螢幕設計外，成本上也較具優勢，不少的手機品牌廠因此競相投入此技術的導入，加上三星今年初發佈搭載高通（Qualcomm）超聲波FOD方案旗艦機種，預估2019年搭載FOD技術的智慧型手機數量將挑戰2億支，其中光學及超聲波方案占整體FOD技術市場比重分別約82%、18%。

以整體手機指紋辨識市場發展來看，若蘋果未來沒有計畫重新導入指紋辨識技術，那麼手機指紋辨識技術的滲透率要至2021年才有機會突破七成。

同時，相關業者當前正致力開發能適用於LCD螢幕手機，及具備大面積感測能力的FOD指紋辨識技術。由於上述技術需要在TFT玻璃基板上製作sensor，有別於現行是以Silicon基板為主，拓墣產業研究院認為，這樣的技術轉變將會對當前主要供應商如匯頂（Goodix）、神盾（Egis）、FPC等業者造成一定的影響，反觀已具備面板相關技術及深厚供應鏈關係的顯示驅動晶片業者則有望切入指紋辨識市場。

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