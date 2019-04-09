消費申訴案件統計 線上遊戲類連兩年高居第一

2019-04-09 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處今（9）日公布2018年度各直轄市、縣（市）政府受理消費者申訴及申請調解案件，共受理5萬8,962件，比2017年度增加4,707件。排名前五名分別為「線上遊戲類」、「服飾、皮件及鞋類」、「電信類」、「通訊及周邊產品類」及「電器及周邊商品類」；其中「線上遊戲類」4,239件，已連續二年高居第一名，另「服飾、皮件及鞋類」、「電信類」、「通訊及周邊產品類」，則連續三年名列前五名。

消保處指出，「線上遊戲類」常見消費爭議為玩家無故遭停權或刪除帳號，以及網路連線品質不佳。去年度較為特殊的申訴案，為虛擬轉蛋（抽獎券）申訴案，例如吳先生申訴玩手遊轉蛋遊戲花了不少錢，但遊戲連線品質不佳，異常斷線次數太頻繁，遲遲未收到遊戲公司的斷線補償，以及中獎機制不透明，未公布抽獎物品機率等。

對此，消保處提醒，為保障消費者權益，消保處與經濟部工業局已修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並於今年1月8日生效。增訂付費購買的機會中獎商品或活動，業者應將活動內容、中獎機率、獎項及稀有商品數量等資訊充分揭露，並加註警語，確實告知消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品，以減少轉蛋、福袋等類似商品的消費爭議。

此外，「服飾、皮件及鞋類」的消費爭議則以網購收到的瑕疵商品、仿冒商品及退貨退款不易等爭議居多。消保處指出，尤其近幾年網路一頁式廣告詐騙甚為泛濫，如王先生在Facebook一再收到「超低價」、「貨到付款」或「7天鑑賞期無條件退貨」等促銷名牌包的行銷廣告，購買後商品完全不符合預期，且退貨無門。

對此，消保處已召開會議促請交通部公路總局督導各宅配業者應依汽車運輸業管理規則第118條規定，落實於包裹上註明託運人姓名、住址及電話，供消費者識別，並督導各宅配業者建立貨到付款，切結後退款或暫時保留爭議款等緩衝機制，保障消費者權益。

至於「電信類」主要消費爭議則為通信品質不良、綁約退款等費用爭議問題。尤其收訊品質不佳是電信業者的問題，消費者想與業者解約卻被收取高額違約金，例如陳先生甫辦理電信公司門號，回家後發現訊號極差，多次聯繫該電信業者未見改善，欲解約卻因超過新客戶7天試用期被要求支付高額違約金。

針對類似上述爭議，消保處則是已促請電信業者落實資訊充分揭露，申辦門號時，應告知消費者網路連線將會因室內建物遮蔽或多人使用等因素影響上網品質，如因業者拆除基地台等可歸責於業者的事由致影響通訊品質者，可要求業者改善，並於訊號改善期間提供月租費折讓及違約金減免之退費方案等措施，以減少消費糾紛。

此外，在「通訊及周邊產品類」部分，則以手機維修及電池、螢幕保護貼等周邊產品瑕疵的爭議最多。消保處指出，例如林小姐在保固期間送修手機，卻屢修不復，而且無法退貨。此案例手機在保固期限內履修不復，依民法規定，業者應對銷售的產品負瑕疵擔保責任，若相同瑕疵狀況屢修不復，消費者可主張更換新機。