LINE暑期實習計劃本月啟動 5月將招募50位開發工程師

2019-04-09 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



軟體、AI領域人才需求大，科技、金融業者都在尋求新人才，通訊軟體大廠LINE今（9）日宣布，將於5月18日舉辦第一屆LINE Developers Recruitment Day，預計招募超過50位開發工程師，其中包含資安工程師、資料工程等特色職缺，同時，LINE FRESH暑期實習計畫也於本月開放投遞履歷，今年LINE TechFRESH總共開放16個職缺。

智慧型手機時代來臨，許多新服務、應用圍繞手機而生，各界都在尋找軟體人才；104人力銀行調查發現，今年軟體工程師缺口竟高達3.1萬個，較2014年需求成長58%。

根據教育部統計，2018年資通訊科技學門畢業生約為21,770名，且當中畢業生未排除持續升學者，這也意味著軟體相關人才缺口持續擴張。

LINE在台灣的業務持續擴大，從過往的純通訊軟體，漸漸成為智慧入口App，LINE除了通訊功能之外，現在也可以看新聞、使用行動支付；LINE今年更宣示將引進LINE Music，積極跨入串流音樂新領域，LINE今年2月也已經遞件申請純網銀執照，以打造「全民銀行」為目標，期許未來將台灣金融科技的成功經驗複製到其它國家。

正因為LINE積極擴展整體業務發展，LINE對人才的需求也逐步擴大，LINE指出，LINE Developers Recruitment Day將針對不同領域尋找新人才，金融聚焦Fintech、區塊鏈相關內容，還有支付與虛擬貨幣等相關職缺，電商與旅遊導購平台的串接也需要熟悉使用者經驗的前端與後端工程師；另外，為協助各服務能有效運用資料科學與機器學習等技術，資料工程團隊也是這次的招募重點，LINE最看重的資安團隊也持續招募新血。

LINE FRESH暑期實習計畫今年邁入第六年，難得的跨國企業實習機會每年吸引上千封履歷、去年錄取率僅千分之三。

以培育年輕人才為初衷，LINE今年以「Start with LINE下一站，新起點」為主題，釋出橫跨8個部門超過11個職缺，讓大學生有機會在國際級科技公司觀摩學習。除了行銷、公關、電商、貼圖、LINE Pay、客服、TODAY等單位，今年實習新增了全新的旅遊與內容服務相關職缺，讓實習生參與公司的新計劃。

另一方面，LINE TechFRESH技術新星人才計畫今年也接續進行，今年將招募5位資訊工程背景實習生，為期一年的實習讓年輕學子有機會從頭到尾參與規劃，深入了解軟體新創執行發展的歷程。