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抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

趨勢攜夥伴成立工業物聯網公司 秀新資安解決方案

2019-04-09 09:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

全球網路資安解決方案廠商趨勢科技，攜手工業通訊及網路領導廠商Moxa，成立工業物聯網公司TXOne Networks，日前預先展示第一套合作開發的「工業機械資安解決方案」，產品也在上周於漢諾威工業展展出，未來可藉此保護不易防護的OT裝置與智慧工廠。

趨勢表示，這套全新的工業入侵防護（Industrial IPS）產品，目前仍在測試版階段，未來可讓營運技術（OT）環境偵測及攔截軟體漏洞攻擊，並提供網路行為白名單控管。

趨勢科技擁有TXOne Networks多數持股，趨勢執行長陳怡樺表示，很高興能在雙方正式合作的短短五個月內，展示針對保護工業環境資安弱點而設計的解決方案，趨勢一直認真傾聽製造業領導廠商與關鍵基礎架構營運商的需求，再結合兩家公司最頂尖的智慧財產，其具體的成果就是一套超越傳統資安工具、能夠解決複雜挑戰的客製化解決方案。

趨勢指出，隨著製造業的現代化，營運關鍵系統也開始連上網路，然而有些老舊裝置，卻是針對連網前的時代設計，因而缺乏相關的資安防護，同時在很多情況下也不易修補和更新，等同讓這些裝置，暴露在針對性攻擊以及「非刻意性」攻擊的威脅當中。工業控制系統（ICS）的漏洞同樣也很容易遭到駭客攻擊，而且這類漏洞的數量越來越多。

「技術創新很可能帶來新的資安漏洞。」TXOne Networks總經理劉榮太舉例，如工業4.0的情況，確實可以看到效率與經濟的優勢，但技術採用者必須考慮到資安層面的衝擊，進而開發出能夠應付新環境的網路、技術、流程和通報程序，他們提供最全方位的資安防護來應付這樣的環境。

劉榮太表示，TXOne Networks能保護工業 4.0 企業所採用的先進硬體與軟體，其縱深防禦技術，也讓TXOne Networks的解決方案顯得與眾不同。

TXOne Networks從中央管理主控台提供的重要功能，包括通過認證的工業級硬體、防範蠕蟲擴散的威脅偵測與攔截、防範持續性滲透攻擊（APT）與阻斷服務攻擊（DoS）的通訊協定白名單、以及防止 OT 裝置遭到漏洞攻擊的虛擬修補防護等。

趨勢科技共同成立的工業物聯網公司_TXOne Networks，預先展示工業機械...
趨勢科技共同成立的工業物聯網公司_TXOne Networks，預先展示工業機械資安解決方案。圖／趨勢提供
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