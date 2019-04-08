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最難磨的五金 工研院助攻衛浴大廠拚升級獲獎

2019-04-08 18:33聯合報 記者郭政芬╱即時報導

水五金過往仰賴有經驗的老師傅以手工研磨拋光，但製程耗時費力、工作環境充滿粉塵，導致年輕人不願投入，面臨嚴重缺工，2016年工研院開發CPS研磨拋光機器人，協助衛浴大廠和成欣業公司研磨全世界最難磨的水龍頭，使研磨產能增加兩成，獲經濟部「國家產業創新獎」，將於4月10日頒獎。

這次工研院共拿下七項大獎，堪稱今年產創獎最大贏家。工研院昨天指出，此次獲獎技術涵蓋智慧機械、綠色科技、循環經濟、晶片與半導體等5+2產業創新領域，帶動逾500億元產業效益。

其中地方產業創新獎部分，工研院導入智慧製造技術，為台灣水五金產業創造商機。而衛浴大廠和成欣業配合技術的提升，透過培訓計畫，將傳統的作業員，轉換成CPS研磨拋光機器人設備操作的技術管理師，吸引年輕人願意投入傳統的水五金產業，有益國內水五金產人力升級。工研院團隊建立智慧化製程，從中低階產品轉進高階精品製造，提升水五金產業產值，連總統蔡英文都盛讚水五金是台灣之光。

工研院表示，2018年更開發二代CPS研磨拋光機器人，協助和成將建置第二條CPS生產線，以利傳產升級，由原本的「多量少樣」升級至「少量多樣」、進入高利潤且腦力密集的新智慧生產模式。

相較前一代，耗時兩年開發的第二代CPS研磨拋光機器人，增加線上編程軟體、機器人視覺、複合型研磨拋光設備硬體三項創新專利技術，能縮短研磨路徑的調整時間，有效提高和成水龍頭產能15%；此外複合型研磨拋光設備硬體，能搭配軟體動態計算，讓研磨動作零死角，完美研磨複雜零件。

2016年工研院開發CPS研磨拋光機器人，協助衛浴大廠和成欣業公司研磨全世界最難...
2016年工研院開發CPS研磨拋光機器人，協助衛浴大廠和成欣業公司研磨全世界最難磨的水龍頭，使研磨產能增加兩成。工研院提供
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工研院機器人
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