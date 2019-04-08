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光寶工業物聯網解決方案 首度導入自家光電事業生產線

2019-04-08 16:52經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光寶科技（2301）今年核心光電事業群首度採用自家工業物聯網（IIoT）解決方案，上百條生產線、數千個工作站，僅見少數工作人員穿梭其中，每一個工作站的即時生產資訊，從目標產能、當班產量、達成率、稼動率到閒置或停機時間統計，透過圖象簡易呈現，無論在現場或遠端，皆能一手掌握。

光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，工業4.0的核心價值，即是讓生產機具聯網，相互溝通，最終達成提升產能的目的。美國自動化大展（Automate Show 2019）8日於芝加哥揭開序幕，為期四天，光寶以「智慧工廠」為主軸參展，聚焦自動化設備與工業物聯網解決方案，展示內容包括變頻器、伺服系統、人機介面、馬達，及首度亮相的工業物聯網閘道器，能滿足所有智慧工廠設備的連網需求。

鄭智峰表示，此次首度進軍美國自動化市場，期望透過在地經銷商網絡，滿足更多製造業者擴增海外第二生產基地需求，無論是廠房設施或產線自動化，光寶均能提供相對應的解決方案，協助業者改善既有工廠的自動化程度，再進一步轉型為智慧工廠。

光寶科技智能生活與應用事業群總監金海濤表示，藉由串聯各事業部優勢，打造全面物聯生活，不只家庭、社區，也包括工廠，隨少量多樣的生產模式，比例逐漸提高，並和以往大量生產並行，如何有效調配物料等生產資源，確保良率，達成最適產形成挑戰，也凸顯工業物聯網所帶來的數據分析價值。

光寶科物聯網
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