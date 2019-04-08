研華強攻日本 事業策略發表會福岡登場

2019-04-08 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



全球智慧系統（Intelligent Systems）領導廠研華（2395）於日本福岡縣直方市舉辦「Advantech Technologies Japan Corp.（簡稱：ATJ）」事業策略發表會。研華於今年2月認購OMRON Nohgata Corporation股權，該公司正式更名為Advantech Technologies Japan Corp.。

研華科技董事長劉克振親臨發表會並對ATJ未來發展表示，我非常期待ATJ在歐姆龍的時期所培育的53年之技術與知識，再與研華物聯網的解決方案和完整產品的整合下的成長。未來，研華科技將全力支持ATJ客戶、員工和周邊社區，並提供最優質的服務。

ATJ董事長石田隆裕針對今後方針發表新的事業策略表示，ATJ前身成立於1966年，主要配合客戶需求實現少量多樣生產模式，提供嵌入式「Design-in（與客戶共同開發）」系統服務，總公司位於福岡縣直方市，服務範圍多以日本的工業設備製造商為主。加入研華後，正式更名為ATJ，未來仍由原經營團隊領軍，同時也與研華Embedded-IoT事業群（EIoT）整併，合作進行產品開發及業務佈局。

今後將成為研華在日本市場DMS據點，以有效拓展與提升嵌入式系統的在地市占率，並增加與區域緊密連動的生產服務能力。ATJ不僅持續其53年前成立的經營初衷－達成讓人安心與信賴的「製造」，往後也將繼續堅持努力，作為顧客的最佳夥伴持續進化。

以下提出ATJ新事業策略的3大支柱，支柱一以研華的嵌入式系統及物聯網平台為基礎開發出新的eDMS，以研華的嵌入式系統及物聯網平台為基礎，ATJ將増加嶄新價值eDMS事業。eDMS事業將可客戶滿足多樣化的需求、從標準產品到完全訂製均可由「NOGATA」提案與提供。

支柱二則為DMS（開發/製造服務）與 DTOS（按訂單設計服務）的提供，結合研華完整的平台和設計資源、業界領先的嵌入式技術，以及「NOGATA」原有的「製造」服務項目，將可産成最大綜效，為客戶提供更高附加值的開發和製造服務。此外，通過標準產品的訂製服務DTOS（按訂單設計服務），將可在最短時間提供顧客的客製化需要。

支柱三為EMS（製造業製造服務）之創新，ATJ秉持著53年來對「製造」的堅持與信念，透過研華物聯網解決方案（WISE-PaaS、iFactory SRP），將促使製造更加創新；此外，藉由Advantech全球物聯網和供應鏈管理（SCM）以強化顧客關係管理（CRM），並持續強化QCD（Quality品質、Cost成本、Design設計）的服務原則，以發展日本的工業4.0與物聯網。