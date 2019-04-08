蘋果iPad、Mac將採mini LED 郭明錤：2台廠可望受惠

2019-04-08 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



天風國際證券分析師郭明錤最新報告預測，蘋果將分別在今年第2~3季、明年第4季到2021年第1季、2021年第1~2季分別推出mini LED BLU31.6吋獨立顯示器、10–12吋的iPad、及15–17吋的MacBook，台廠晶電(2448)及瑞儀可望受惠。

郭明錤指出，廣色域 (WGC) 與高對比為蘋果中大尺寸產品下一個關鍵技術創新，mini LED將是最佳技術方案，他認為，31.6吋獨立顯示器的定位將是非常高端，所以不預期出貨量對供應鏈有顯著貢獻，但有利於未來商品化mini LED iPad與MacBook。

郭明錤表示，晶電、Toyoda Gosei (豐田合成) 與瑞儀為iPad與ＭacBook採用mini LED最大受益者；iPad與MacBook採用mini LED將讓LED供應自明年第2季開始轉趨緊張；使用在iPad與MacBook的mini LED BLU單價預期也較目前BLU顯著提升。

他指出，晶電因庫存消化與需求恢復，預期事業動能在今年下半年開始改善，由於LED產能利用率可望因蘋果採用mini LED大幅改善，加上VCSEL出貨成長，及5G基站的GaN-on-Si開始出貨，預估2020年晶電營收與獲利可望顯著受益。

晶電今(8)日在mini LED題材發酵下股價大漲，早盤以26.9元開高後一路攻上漲停28.15元鎖死到終場，上漲2.55元，成交量增至47,695張。