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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

一滴水可以用到3.3次！日月光中水回廠再投1.5億回收

2019-04-08 14:37聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

日月光中水回收廠每天回收水供水量9,800立方公尺，已達中水廠一期最大供水能力，2019年初再投入1.5億元，進行中水廠二期擴建工程，採用全新思維並將RO系統濃排水再次回收利用以及全系統沖洗水回收設計，預計每日最大回收量可達2.1萬立方公尺，並創造70%回收率，未來進入日月光製程用水，每滴水將可使用3.3次。

日月光高雄廠積極執行節水行動，以「減少使用自來水」與「降低放流水量」為目標，透過2015年啟用的全台最大中水回收廠，每日可回收9,800立方公尺再生水，回收率達50%，平均一滴水使用2.6次。日月光統計，中水回收廠四年下來累計產水1,000萬立方公尺，相當於省下4,000座奧林匹克標準游泳池的水量。

日月光指出，高雄廠區雖不斷投資擴廠，但用水量仍較過去降低20％，並可在停水期間正常運轉兩天。日月光中水回收廠，除了能將水資源重複再利用，兼具設有大型汙泥烘乾機，可將全高雄廠區的汙泥集中管理，並達減量61%，充分節水減廢。

日月光集團資深副總周光春表示，未來日月光中水回收廠，除了能讓具備專業領域背景的專家學者參訪，也將從環教八大領域出發，成為一個開放給各族群參觀的教學場域，期待能藉由推動中水回收廠的環境教域認證，成為學校、社區的好朋友，擴大中水回收廠的水資源保護力量。

日月光中水回收廠每天回收水供水量9,800立方公尺，已達中水廠一期最大供水能力，...
日月光中水回收廠每天回收水供水量9,800立方公尺，已達中水廠一期最大供水能力，2019年初再投入1.5億元，進行中水廠二期擴建工程。 圖／聯合報系資料照片
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