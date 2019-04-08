邑錡第1季營收1.61億元 創歷年同期新高

2019-04-08 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



邑錡（7402）公布3月合併營收5,475萬元，連續六個月改寫歷年同期新高記錄，並較去年同期的4,456萬元成長22.9％。2019年第1季合併營收1.61億元，較去年同期大幅成長50.6％。

展望本季，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的持續發酵、升温，有助於整體營運表現的強勁動能。除創新ODM業務目前在手訂單無虞，部分遞延訂單將於第2季陸續出貨，有機會推升整體業務銷售表現更上層樓，另一方面，公司持續擴大自有品牌OBM業務銷售表現，深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，並陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發，帶動未來產品銷售表現持續攀升。

邑錡表示，受惠創新ODM業務今年兩大億元級客戶訂單貢獻，雖然3月新客戶因產品零件更換使得部分訂單遞延，惟公司維持提升單一客戶訂單金額，擴大客戶基礎等策略不變，持續耕耘培植潛在億元級ODM客戶訂單契機，第1季整體出貨表現保持強勁成長力道。

自有品牌業務方面，近兩年旗下Brinno品牌推出多款縮時攝影、數位電子貓眼等新品，隨著全球行銷推廣，擴大產品應用領域，並強化品牌經銷業務布局，帶動第1季Brinno品牌銷售表現較去年同期亮麗成長42％，皆挹注邑錡第1季營收表現同創歷年同期新高。