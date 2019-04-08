光寶創新獎200萬總獎勵金 徵數位醫療、e動創新好設計

2019-04-08 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



第19屆光寶創新獎即日起展開徵件作業。光寶 (2301) 創新獎今年再度攜手全球領導企業默克(Merck)及英飛凌(Infineon)共同設立特別獎，鼓勵參賽者提出感測器於數位醫療領域之創新應用以及物聯網(IoT)相關之智慧移動科技於未來智慧城市的創新提案，共計提供超過新台幣200萬元的總獎勵金。

光寶表示，默克已連續六年參與光寶創新獎設立特別獎，延續數位醫療領域，聚焦「生物感測器及介面」之應用，鼓勵參賽者以患者為中心設計生物感測模式，透過如貼片式、氣體感測、可攝取或可植入的感測器設計，並以符合法規的方式取得資訊並將其分析，應用於治療特定疾病的領域中。

英飛凌擴大範圍以「e動未來」為題，期許參賽者針對智慧 IoT 、智慧運輸以及智慧能源等領域發揮創意，為發展未來移動性高的智慧城市注入新的想像，用最環保、經濟和符合社會責任的方式打造智慧移動的城市。

2019光寶創新獎分為「設計創新組」及「技術創新組」兩組競賽，各設金、銀、銅賞與最佳潛力獎等20個獎項，獎勵工業設計領域及技術專業創新好手。為鼓勵創新作品跨領域結合優秀的設計與技術，同作品可獲雙料金賞獎金高達新台幣80萬元。技術組優勝團隊還有機會接軌科技部「創新創業激勵計畫」，爭取百萬創業基金。

光寶創新獎不限科系、不限年齡，凡對於創新技術與設計領域有興趣的在學學生、青年設計師或創新者皆可參與。參賽者即日起可至光寶創新獎官方網站，申請帳號後上傳作品以完成報名參賽作業。報名截止日為2019年6月19日中午12時以前。初選和特別獎評審會議預定於7月初舉行，決選評審會議、國際大師論壇與頒獎典禮則預定於8月下旬舉行。