親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

光寶創新獎200萬總獎勵金 徵數位醫療、e動創新好設計

2019-04-08 14:29經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

第19屆光寶創新獎即日起展開徵件作業。光寶 (2301) 創新獎今年再度攜手全球領導企業默克(Merck)及英飛凌(Infineon)共同設立特別獎，鼓勵參賽者提出感測器於數位醫療領域之創新應用以及物聯網(IoT)相關之智慧移動科技於未來智慧城市的創新提案，共計提供超過新台幣200萬元的總獎勵金。　　

光寶表示，默克已連續六年參與光寶創新獎設立特別獎，延續數位醫療領域，聚焦「生物感測器及介面」之應用，鼓勵參賽者以患者為中心設計生物感測模式，透過如貼片式、氣體感測、可攝取或可植入的感測器設計，並以符合法規的方式取得資訊並將其分析，應用於治療特定疾病的領域中。

英飛凌擴大範圍以「e動未來」為題，期許參賽者針對智慧 IoT 、智慧運輸以及智慧能源等領域發揮創意，為發展未來移動性高的智慧城市注入新的想像，用最環保、經濟和符合社會責任的方式打造智慧移動的城市。

2019光寶創新獎分為「設計創新組」及「技術創新組」兩組競賽，各設金、銀、銅賞與最佳潛力獎等20個獎項，獎勵工業設計領域及技術專業創新好手。為鼓勵創新作品跨領域結合優秀的設計與技術，同作品可獲雙料金賞獎金高達新台幣80萬元。技術組優勝團隊還有機會接軌科技部「創新創業激勵計畫」，爭取百萬創業基金。

光寶創新獎不限科系、不限年齡，凡對於創新技術與設計領域有興趣的在學學生、青年設計師或創新者皆可參與。參賽者即日起可至光寶創新獎官方網站，申請帳號後上傳作品以完成報名參賽作業。報名截止日為2019年6月19日中午12時以前。初選和特別獎評審會議預定於7月初舉行，決選評審會議、國際大師論壇與頒獎典禮則預定於8月下旬舉行。

光寶新台幣
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

一滴水可以用到3.3次！日月光中水回廠再投1.5億回收

2019-04-08 14:37

日月光高雄廠節水有成 4年省下4000座泳池水量

2019-04-08 15:00

宸鴻傳將入股JDI 研調：有助爭取蘋果商機

2019-04-08 15:00

研華強攻日本 事業策略發表會福岡登場

2019-04-08 14:55

蘋果iPad、Mac將採mini LED 郭明錤：2台廠可望受惠

2019-04-08 14:52

邑錡第1季營收1.61億元 創歷年同期新高

2019-04-08 14:36

工研院奪7大創新獎 帶動逾500億商機

2019-04-08 14:29

廣明衝機器人 攻美歐陸市場

2019-04-08 14:29

譜瑞晶片 獲iPad採用

2019-04-08 14:29

玩美移動AI/AR美妝科技 獲美國愛迪生獎

2019-04-08 14:12

國家產創獎最大贏家！工研院七獎落袋　

2019-04-08 12:42

聯亞3月營收不如預期 3外資下修目標價

2019-04-08 12:23

譜瑞-KY接單傳捷報 獲蘋果兩款新iPad訂單

2019-04-08 10:55

上銀第1季營收同期次高 估第2季起逐季復甦

2019-04-08 09:32

瑞昱第1季營收128.34億元 創歷史新高

2019-04-08 09:23

2019香港春季燈飾展4/6開幕 智能燈具大行其道

2019-04-08 09:15

軟板雙雄獵才 擴大產學合作

2019-04-07 23:57

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

企業人物╱台灣大總經理林之晨 創客玩轉超5G

2019-04-07 13:37

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

六輕台化三廠氣爆 勒令停工

2019-04-07 23:54

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

台化六輕氣爆遭停工 台塑強調不影響公司營運

2019-04-07 19:22

亞洲生技大會 迎三個第一

2019-04-07 22:27

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

迎企業投資高雄 高雄市建管處縮短建案流程百天

2019-04-07 21:14

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

新聞中的法律／因應勞動事件法的四個提醒

2019-04-07 22:29

創新商機／台灣果農跨海耕耘 種出金色傳奇

2019-04-07 23:34

軟板雙雄獵才 擴大產學合作

2019-04-07 23:57

瑞昱第1季營收128.34億元 創歷史新高

2019-04-08 09:23

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02

虛擬貨幣納管 月底敲定範圍

2019-04-08 01:06

反洗錢 虛擬貨幣業被盯上

2019-04-07 23:39

立委喊有羞恥就別上任 廖燦昌自信接掌第一金董座

2019-04-08 12:59

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top