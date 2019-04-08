玩美移動AI/AR美妝科技 獲美國愛迪生獎

2019-04-08 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



全球美妝APP龍頭、玩美移動旗下「玩美彩妝」App，以卓越創新AI人臉智慧辨識及AR即時套妝技術，獲得紐約市獲得第32屆愛迪生獎。

素有「創新屆奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎，以舉世聞名的發明家湯瑪斯．阿爾瓦．愛迪生命名，旨在鼓勵全球最具突破性的創新發明人及產品，為全球科技界研發創新的最高榮譽。

愛迪生獎在評選時認為產品概念、價值、傳達力和影響力缺一不可，且只有全球最頂尖、對人類生活方式產生最具國際影響力的企業與個人才能夠獲得這項殊榮。本次愛迪生獎譽「玩美彩妝」為消費者產品類別中，利用虛擬實境（AR）、人工智慧（AI）及大數據學習科技，徹底改變美妝消費習慣的創新先驅者。

「玩美彩妝」為美妝愛好者開啟全新美妝體驗模式，讓美妝消費更加便利，並大大提升互動感受。「玩美彩妝」同時提供橫跨實體店面、手機應用程式及網站環境等，全方位的虛擬美妝體驗，即時試妝串連即時購買模式，至今已獲得全球超過七億次下載，高精準彩妝色彩、質地，也受到全球超過200個美妝品牌青睞成為合作夥伴。美國愛迪生獎因此授予獎項鼓勵「玩美彩妝」為消費者美妝體驗帶來積極、突破性發展。