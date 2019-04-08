國家產創獎最大贏家！工研院七獎落袋

2019-04-08 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



經濟部第六屆「國家產業創新獎」將在4月10日頒獎，工研院共拿下七項大獎，堪稱今年產創獎最大贏家。其中，工研院在產業發展之前著手創新材料的研發，奠定材料基礎，勇奪最大獎、卓越創新學研機構獎。

在組織類拿下卓越創新學研機構獎，團隊類拿下兩座團隊創新領航獎，以及地方產業創新典範獎、產業創新聯盟獎，個人類拿下兩項創新菁英獎等共七項獎項。上述獲獎技術協助五大產業轉型升級，包括半導體、PCB、Micro LED、水五金、材料等，橫跨科技及傳產。

「卓越創新學研機構」方面，工研院秉持「科技創新，材料先行」的發展模式，以循環經濟為例，工研院開發廢液晶面板回收技術，從中提煉出可重新利用的液晶，面板玻璃則可應用於廢水回收，為國內每年產生的上千噸廢液晶面板，開創出循環經濟新商機。

工研院材化所所長李宗銘表示，由於材料科技主導產品與產業的發展，因此在產業發展的前10年，即需著手開發新材料，才能搶佔市場先機；目前已投入新世代電子材料、動力電池，高能量固態電池及綠能材料組件、耐高溫防蝕塗料的高值化學材料及綠色循環永續材料之開發，未來將加深跨領域的合作機會，繼續扮演推動台灣產業的前驅者角色。

地方產業創新獎方面，工研院導入智慧製造技術，將水五金產業聚落提升為傳統產業的「矽谷」，為台灣水五金產業創造商機。團隊在彰化頂番婆引進CPS機器人研磨拋光技術，建立智慧化製程，帶動頂番婆水五金產業聚落升級，提升價值，總統蔡英文因而盛讚水五金是台灣之光。

團隊創新領航獎項方面，工研院「加成法微細電子線路綠色製造技術團隊」成功建立國際領先的全加成微細電路及雷射誘發金屬化平台技術，協助PCB產業導入先進製造技術，促使電路生產達成製程簡化、綠色化、細微化及電路立體化的目標。「ESL系統晶片技術團隊」以新一代電子系統層級晶片設計技術，為我國半導體晶片設計產業建立核心自主技術。