親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

國家產創獎最大贏家！工研院七獎落袋　

2019-04-08 12:42聯合報 記者郭政芬╱即時報導

經濟部第六屆「國家產業創新獎」將在4月10日頒獎，工研院共拿下七項大獎，堪稱今年產創獎最大贏家。其中，工研院在產業發展之前著手創新材料的研發，奠定材料基礎，勇奪最大獎、卓越創新學研機構獎。

在組織類拿下卓越創新學研機構獎，團隊類拿下兩座團隊創新領航獎，以及地方產業創新典範獎、產業創新聯盟獎，個人類拿下兩項創新菁英獎等共七項獎項。上述獲獎技術協助五大產業轉型升級，包括半導體、PCB、Micro LED、水五金、材料等，橫跨科技及傳產。

「卓越創新學研機構」方面，工研院秉持「科技創新，材料先行」的發展模式，以循環經濟為例，工研院開發廢液晶面板回收技術，從中提煉出可重新利用的液晶，面板玻璃則可應用於廢水回收，為國內每年產生的上千噸廢液晶面板，開創出循環經濟新商機。

工研院材化所所長李宗銘表示，由於材料科技主導產品與產業的發展，因此在產業發展的前10年，即需著手開發新材料，才能搶佔市場先機；目前已投入新世代電子材料、動力電池，高能量固態電池及綠能材料組件、耐高溫防蝕塗料的高值化學材料及綠色循環永續材料之開發，未來將加深跨領域的合作機會，繼續扮演推動台灣產業的前驅者角色。

地方產業創新獎方面，工研院導入智慧製造技術，將水五金產業聚落提升為傳統產業的「矽谷」，為台灣水五金產業創造商機。團隊在彰化頂番婆引進CPS機器人研磨拋光技術，建立智慧化製程，帶動頂番婆水五金產業聚落升級，提升價值，總統蔡英文因而盛讚水五金是台灣之光。

團隊創新領航獎項方面，工研院「加成法微細電子線路綠色製造技術團隊」成功建立國際領先的全加成微細電路及雷射誘發金屬化平台技術，協助PCB產業導入先進製造技術，促使電路生產達成製程簡化、綠色化、細微化及電路立體化的目標。「ESL系統晶片技術團隊」以新一代電子系統層級晶片設計技術，為我國半導體晶片設計產業建立核心自主技術。

產業創新聯盟方面，Micro LED被譽為下世代最具潛力的顯示技術，工研院瞄準此發展趨勢，成立「巨量微組裝產業推動聯盟」，串聯全球IC設計、顯示、LED、封測、PCB以及系統整合廠商，共同建立跨領域產業交流平台，並以此平台進行產業群聚合作，為台灣率先佈局Micro LED技術及應用開發，搶攻下一波顯示技術商機。

經濟部第六屆「國家產業創新獎」將在4月10日頒獎，工研院共拿下七項大獎。圖／工研...
經濟部第六屆「國家產業創新獎」將在4月10日頒獎，工研院共拿下七項大獎。圖／工研院提供
分享

工研院LED
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

聯亞3月營收不如預期 3外資下修目標價

2019-04-08 12:23

譜瑞-KY接單傳捷報 獲蘋果兩款新iPad訂單

2019-04-08 10:55

上銀第1季營收同期次高 估第2季起逐季復甦

2019-04-08 09:32

瑞昱第1季營收128.34億元 創歷史新高

2019-04-08 09:23

2019香港春季燈飾展4/6開幕 智能燈具大行其道

2019-04-08 09:15

軟板雙雄獵才 擴大產學合作

2019-04-07 23:57

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

企業人物╱台灣大總經理林之晨 創客玩轉超5G

2019-04-07 13:37

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

六輕台化三廠氣爆 勒令停工

2019-04-07 23:54

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

台化六輕氣爆遭停工 台塑強調不影響公司營運

2019-04-07 19:22

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

亞洲生技大會 迎三個第一

2019-04-07 22:27

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

文武兄弟掌舵 「柏文」要當台灣健身王

2019-04-07 13:37

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

迎企業投資高雄 高雄市建管處縮短建案流程百天

2019-04-07 21:14

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

創新商機／台灣果農跨海耕耘 種出金色傳奇

2019-04-07 23:34

新聞中的法律／因應勞動事件法的四個提醒

2019-04-07 22:29

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

軟板雙雄獵才 擴大產學合作

2019-04-07 23:57

瑞昱第1季營收128.34億元 創歷史新高

2019-04-08 09:23

虛擬貨幣納管 月底敲定範圍

2019-04-08 01:06

反洗錢 虛擬貨幣業被盯上

2019-04-07 23:39

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

包租代管 房東定額免稅

2019-04-07 23:46

永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17

併購金童粘傑評 升任摩根士丹利中國區投行部副董

2019-04-07 21:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top