7獎項落袋 工研院稱霸國家產業創新獎

2019-04-08 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院創新能量發威！經濟部第六屆「國家產業創新獎」將在4月10日頒獎，工研院共拿下七項大獎，成為獲獎數最多的單位，堪稱今年產創獎最大贏家。

工研院這次獲獎技術涵蓋智慧機械、綠色科技、循環經濟、晶片與半導體等5+2產業創新領域，帶動逾500億元產業效益。其中，工研院更以前瞻的材料研發成就，獲得評審團肯定，勇奪組織類最大獎－「卓越創新學研機構獎」，表彰工研院的創新研發能量。

工研院在組織類拿下「卓越創新學研機構獎」，團隊類拿下兩座「團隊創新領航獎」，以及「地方產業創新典範獎」、「產業創新聯盟獎」，個人類拿下兩項「創新菁英獎」等共七項獎項。上述獲獎技術協助五大產業轉型升級，包括半導體、PCB、Micro LED、水五金、材料等，橫跨科技及傳產。

「卓越創新學研機構」方面，工研院秉持「科技創新，材料先行」的發展模式，在產業發展之前著手創新材料的研發，奠定材料基礎。以循環經濟為例，工研院開發廢液晶面板回收技術，從中提煉出可重新利用的液晶，面板玻璃則可應用於廢水回收，為國內每年產生的上千噸廢液晶面板，開創出循環經濟新商機。

工研院材化所所長李宗銘表示，過去十年，工研院共有12項與材料化學相關的技術，獲得全球百大科技研發獎（R&D100），材料研發實力獲得國際肯定，由於材料科技主導產品與產業的發展，因此在產業發展的前10年，即需著手開發新材料，才能搶佔市場先機；工研院目前已投入新世代電子材料、動力電池，高能量固態電池及綠能材料組件、耐高溫防蝕塗料的高值化學材料及綠色循環永續材料之開發，未來將加深跨領域的合作機會，繼續扮演推動台灣產業的前驅者角色。

「地方產業創新獎」方面，工研院導入智慧製造技術，將水五金產業聚落提升為傳統產業的「矽谷」，為台灣水五金產業創造商機。根據經濟部統計，國內衛浴五金總產值每年約新台幣600億元，且產業聚落集中在彰化鹿港的「頂番婆」，全球有半數以上的水龍頭來自當地，因此有「水龍頭故鄉」的美譽。

工研院團隊在彰化頂番婆引進CPS機器人研磨拋光技術，建立智慧化製程，帶動頂番婆水五金產業聚落升級，從中低階產品轉進高階精品製造，提升水五金產業產值，總統蔡英文因而盛讚水五金是台灣之光。

此外，「團隊創新領航」獎項方面，工研院「加成法微細電子線路綠色製造技術團隊」成功建立國際領先的全加成微細電路及雷射誘發金屬化平台技術，協助PCB產業導入先進製造技術，促使電路生產達成製程簡化、綠色化、細微化及電路立體化的目標。「ESL系統晶片技術團隊」以新一代電子系統層級（Electronic System Level, ESL）晶片設計技術，為我國半導體晶片設計產業建立核心自主技術。