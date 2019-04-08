2019香港春季燈飾展4/6開幕 智能燈具大行其道

2019-04-08 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游志龍 ╱即時報導



由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的香港國際春季燈飾展假香港會議展覽中心開幕。一連四日展覽(4月6至9日)吸引來自9個國家及地區超過1,430家參展商，首次更迎來日本企業參展。另外，阿里巴巴國際站(Alibaba.com)首次參與國際春季燈飾展，以線上線下方式設立展館，帶來平台上優秀供應商，展出最新照明產品，協助他們面向更廣闊的市場。

香港貿發局組織了62個買家團，共3,000多家公司及超過4,000名國際買家來港參觀展會，協助業界擴闊商脈，創造更多商機。來自台灣展商尚澤光電陳美淳副總經理表示在led照明產品激烈競爭下，開創利基型產品才有機會生存，該公司以攜帶型光學量測系統與設備，解決一般積分球無法隨時隨地使用的困擾，同時也開發出檢測光通量、光譜及紫光的儀器。

今年展會新增「創新建築廊」(Innobuild)展區，展示開創性建築技術、實用建築工具，以及智能和綠色建築材料及設備。這些技術和材料配合智能照明系統能迎合智能大廈及環保建築的市場需要。

此外，展會繼續設有「智能燈飾及照明方案」，向買家展示各種嶄新的智能照明系統、遙控、配件及燈具，並讓有意將產品智能化的廠家更容易找到相關技術，將智能科技融入於照明產品當中。

大會舉辦多場有關智慧照明運用物聯網（IoT）及人工智慧(AI)透過無線傳輸技術所串聯而成的智慧家庭、智慧城市、智慧醫療及智慧製造未來場景論壇，吸引同業將論壇擠得水泄不通，由此推斷雖一般照明產品因led晶圓成本大幅下滑而呈現市場競爭激烈情況，智慧聯網照明將有助市場汰弱留強。