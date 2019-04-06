旺宏董事長吳敏求 帶領旺宏走過30年

2019-04-06 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



今年即將邁入成立30年的記憶體廠旺宏（2337），在30年的歲月間，歷經數次的起伏，公司營運從2000年的高峰，股價曾登上105元天價，到股票打入全額交割的谷底，去年旺宏營運再度登上近幾年高峰，這幾波大起大落期間，多少記憶體同業退出市場，但旺宏得以安然走過，董事長吳敏求回憶說，中間的第二個十年是最辛苦的，對於未來，吳敏求笑說，希望旺宏能越來越好。

對於旺宏一路走來的30年，吳敏求回憶說，旺宏創立於1989年，公司成立以來，始終堅持自主研發與自有品牌，吳敏求說，在剛成立的第一個十年，多數的事情都進展的滿順利的，那幾年間，旺宏或許是半導體業界成長最快速的公司，在 2000年時，旺宏的年營收規模迅速攀升至10億美元，當年度獲利更達到約新台幣106億元，前面十年走得很順利。

不過，第二個十年，對吳敏求來說，是最辛苦的十年。2000年吳敏求遠赴美國動心臟繞道手術，並有長達兩年多時間處於休養狀態，由於公司群龍無首，旺宏的營運也旺宏陷入第1次的虧損危機，2001至2005年間有四年虧損，合計金額達到270餘億元，公司營運跌到谷底。

另外，吳敏求也說，第二個十年的辛苦，主要原因還在於2002至2006年間，在網路泡沫化後，旺宏在2001年時陷入虧損、2002年時調降財測，旺宏卻在此時執行五年內二座12吋廠的建廠計劃，惟面臨半導體市場不景氣，最後只好將其中一座12吋廠賣給力晶。

旺宏是在2010年時取得茂德的12吋廠，但由於要把12吋廠建置完成、才能開始開發產品、再給客戶驗證，在這過程中，又遇上市場消費景氣不佳的困境，吳敏求認為，大環境的變化並非操之在我，他也只能坦然面對。

2002年吳敏求復出後，吳敏求為旺宏擬定了一個調整體質的策略，他從研發、生產出發，先是抓清楚公司的研發方向，確定旺宏要走的是非揮發性記憶體的路，生產製程則希望透過技術推進，保有成本競爭力。

所幸在產業秩序重建後，旺宏無論在ROM以及Nor flash都已拿下世界第一的地位，也在景氣回升後，重新邁向獲利的表現。回首過去30年，旺宏的路走的並不平順，但在個性上，吳敏求面對困難和低潮的過人毅力，也是帶領旺宏走出谷底的關鍵。

在企業經營上，吳敏求的堅持是自主研發，此點從旺宏長年推動公司在專利權的申請和布局可以看出，因此他也希望將研發的風氣向下紮根，並培育國內的研發人才，因此，旺宏約20年前創立旺宏教育基金會，先成立「金矽獎」半導體設計大賽，帶動大學及研究所進入研發。

隨後又成立「旺宏科學獎」，進一步將科學研究的精神帶進高中，這兩個獎項都已經是台灣教育界最大、獎金最高的科學競賽。

現在旺宏的各項產品中，ROM（唯讀記憶體）已經全球市場最具影響力，NOR Flash（編碼型快閃記憶體）也一度是全球最大，NAND Flash（儲存型快閃記憶體）也在工規、車用出貨逐步成長，公司重新回到正常軌道上，旺宏從谷底再邁向高峰，吳敏求都是背後最重要的推手。