陳良基訪倫敦 台英科技最高首長初次會談

2019-04-06 00:27 中央社 倫敦5日專電



科技部長陳良基。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 科技部長陳良基1日會見英國商業、能源及產業策略部（BEIS）主管科技及教育的首長史基摩爾（Minister Chris Skidmore），為台英史上科技最高首長的初次會談。

陳良基等6人與史基摩爾會面，首先檢視台英科技的合作現況及意見交換，接著討論如何就現有基礎來加深及擴大合作的規模，主要的重點合作領域包括人工智慧、生醫科技、再生能源、數位經濟等。台英雙方近來在這些領域上都具有世界領先的潛力，而在專長上卻又具有高度的互補性。

史基摩爾首先對台灣在各方面的科技變革表達敬意，尤其是在人工智慧上的推動以及國家中心的成立，他也提到由英方所推動的「創新產業研究人員移地研究計畫」（Innovative Industries Programme, IIP），是個專屬於台灣的計畫，用來選送台灣的優秀學者前來英國短期研究交流。

陳良基則分享台灣的科技政策及國際策略，尤其是在面對第四次工業革命時所做的準備，以及自去年起為加強國際合作、鼓勵科技人才出國交流所投入的更多資源。

兩人對於台英在未來的加強合作都深具信心，同時也談到後續要如何透過簽約方式，來定期檢討及強化雙邊的科技合作。

史基摩爾當下也接受陳良基的訪台邀請。雙方已積極研議，將在重點科技合作領域上 (如人工智慧) 透過雙邊工作坊的方式，來擴大及加深台英合作。