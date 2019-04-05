大立光3月合併營收39.26億元 月增55%

2019-04-05 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



大立光電 （3008） 公布3月合併營收39.26億元，較上月營收成長55%，較去年同期成長25%；第1季合併營收98.24億元，較去年同期成長11%。大立光表示，由於客戶新機鋪貨，估計4月營收將比3月好。

大立光預計下周四（11日）舉行法說會，由執行長林恩平親自主持，釋出最新營運展望，預期多鏡頭趨勢、擴產進展等將是會中焦點。依據大立光3月出貨結構，2,000萬畫素以上鏡頭占比20%-30%、千萬畫素鏡頭占比50%-60%。