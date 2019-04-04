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陸遊戲市場鬆綁 兩岸遊戲商按讚

2019-04-04 17:22經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

中國大陸遊戲市場歷經去年寒冬後，本月3日首批獲准的海外進口遊戲版號名單已正式公布；其中，包括大宇資（6111）、宇峻等台系業者的遊戲IP均名列其中，顯示出當地遊戲市場已逐漸鬆綁，市場商機亦有望恢復過往榮景。

中國大陸去年3月底時，以組織調整為由，暫停所有海內外遊戲版號申請，讓許多新款手機遊戲無法上架，並且進一步造成當地遊戲市場快速緊縮，而包括騰訊、網易、暢遊等大型遊戲營運商只能努力朝台灣、韓國、日本、歐美等市場拓展，小型遊戲工作室業者則無力負擔海外行銷、營運，進而在去年掀起一波倒閉潮。

根據研究機構Newzoo最新報告指出，2018年中國大陸雖然歷經市場寒冬，但龐大的玩家人數，帶動該市場再次位列遊戲收入第一位，去年度總收入為379億美元，而美國和日本則分別以304億美元和192億美元排名第二位和第三位，若去年版號停審事件未發生，很可能中國大陸的遊戲收入將遙遙領先美、日二地。

所幸今年隨著中國大陸廣電總局完成組織調整後，近期已逐漸開放版號申請以及批准等作業，並且一口氣對外公布30款進口遊戲版號；其中，大宇資IP授權給陸方的《仙劍客棧H5》以及宇峻授權的《英雄傳說：星之軌跡》均在名單上，未來若遊戲能順利上市，有助於挹注二家業者營運成長。

對此，台系遊戲商表示，由於兩岸因語音相通，因此在推廣遊戲的便捷性也高，所開發的遊戲也較符合玩家口味，未來若中國大陸市場能快速解凍，對於兩岸遊戲商而言絕對是一大利多。

然而，中國大陸遊戲市場雖然商機龐大，但業者的挑戰也相當多。業界人士指出，在中國大陸推遊戲必須面臨三大關卡，首先是必須找到當地的營運商合作，接著是向廣電總局申請版號，並且要獲得核准，最後則是完成各項數據測試，最終才有機會在當地的手機遊戲平台正式上架，考驗相當多。

法人認為，從目前中國大陸廣電總局鬆綁海內外遊戲版號申請以及核准的態度觀察，今年手機遊戲市場的前景將快速回溫，這將是台灣遊戲研發商搶攻大陸市場的好機會，而目前包括大宇資、宇峻、網龍因手握眾多知名遊戲IP，有望受惠最深。

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