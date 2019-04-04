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資策會攜手躍獅藥局 運用智慧科技翻轉健康生活

2019-04-04 16:49聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

全球人口結構邁入超高齡化，對於健康生活各種照護需求亦將逐年擴大，資策會數位服務創新研究所日前號召醫療院所、資通訊、設備與系統整合等跨領域業者，成立「馨生活健康科技服務推動聯盟」（Health Tech Alliance，簡稱「馨生活聯盟」），透過創新科技技術應用，發展未來各式各樣在地新型態健康生活智慧照護服務。

資策會表示，攜手聯盟成員躍獅連鎖藥局，偕同包括研勤科技、研鼎智能、是方電訊等雲端技術資服業者，合作發展人臉辨識技術結合聯網量測裝置的個人化資料歸戶應用，打造《躍獅連鎖藥局：智慧一號店》新型態門市。

據國發會預估，在全球老化程度持續加深及生育率提升不易情勢下，推估60歲以上老年人口將於2047年超過0~14歲幼年人口，屆時扶老負擔將成為重要社會經濟問題，高齡者獨立生活現象也將日趨普遍。

《躍獅連鎖藥局：智慧一號店》除原本的處方箋調劑與保健品銷售外，增加智能體驗區、導入數位看板擴充衛教服務，提供各式多元健康生活檢測服務供社區居民量測使用，並將量測裝置結合人臉辨識技術，讓量測資料得以個人化雲端歸戶，未來民眾便可將自己的量測數據隨身攜帶、雲端查閱。

除此之外，躍獅藥局更結合專業藥師、營養師、護理師組成健康顧問團隊，從預防保健、藥物諮詢輔助民眾大數據健康追蹤，目標為民眾提供從醫院到居家的各式智慧健康照護服務。

 「馨生活聯盟」亦正協助業者研發各式新型態智能化服務如健康關懷聊天機器人、處方箋智慧辨識等，預計未來將逐步協助業者導入各個新型態服務據點應用，讓智慧照護服務落實於社區居民在地健康生活的關懷上，齊因應高齡化社會的到來。

資策會服創所與躍獅連鎖藥局等資服業者，共同打造《躍獅連鎖藥局：智慧一號店》新型態...
資策會服創所與躍獅連鎖藥局等資服業者，共同打造《躍獅連鎖藥局：智慧一號店》新型態門市，圖為民眾體驗健康生活檢測服務。圖／資策會提供
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