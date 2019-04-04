親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公股銀人事搬風
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／議員質詢韓國瑜遭恐嚇「畜生看著辦」 男子落網

日職／王柏融續扛五棒任DH 戰樂天拚連5場敲安

美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09聯合報 記者李仲維╱即時報導

打著大陸「網紅電商第一股」旗號的如涵控股3日在美國那斯達克上市，結果未受投資人青睞，股價一路走低，截至昨日美股收盤，股價重挫37.2%至7.85美元，市值為6.49億美元。

界面新聞報導，如涵控股這次發行1,000萬股美國存託股，募集1.25億美元，開盤價為11.5美元，低於之前IPO發行價格12.5美元。

隨後如涵控股股價一路走低，截至昨日美股收盤，重挫37.2%至7.85美元，市值為6.49億美元。

如涵控股經營幾個知名度頗大的網紅品牌，張大奕是公司的頭號網紅。公司從傳統供應鏈起家，2011年成立如涵電商，主要從事傳統女裝淘品牌，自建工廠、供應鏈等。2014年淘寶流量成本不斷提高，網紅成為新的流量入口，張大奕透過穿搭和審美輸出低成本獲取流量，公司開始轉型為做品牌化定制，以服裝為主。

在上市前，如涵已經經過多輪融資，其中包括來自阿里巴巴、軟銀等公司的投資。招股書顯示，目前如涵的股權結構中，CEO馮敏持股27.5%；網紅張大奕持股15%；董事兼總經理孫雷持股14.6%。

如涵控股創辦人、董事長馮敏在上市致辭時表示，很高興能在Nasdaq這樣一個體現創新的交易市場上市，很自豪能躋身Nasdaq上市公司之列，在這裡上市的公司都是世界上最重要的互聯網和科技公司。

他說，如涵團隊有超過10年的電商運作經驗，憑藉網紅生態系統，已成為中國大陸領先的網紅孵化器，是零售品牌的理想合作夥伴。今天來到這裡可說是一個里程碑，將不忘初心，繼續砥礪前行。

大陸網紅電商如涵控股3日在美國那斯達克上市。圖/張大奕微博
大陸網紅電商如涵控股3日在美國那斯達克上市。圖/張大奕微博
分享

網紅電商
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

全球首家 台積電5奈米完成試產

2019-04-04 11:43

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

居高偵測 宛如上帝視角

2019-04-04 02:13

工研院智慧道路系統 奪獎

2019-04-04 02:13

夏普筆電在地化 挑戰雙A

2019-04-04 01:48

半導體材料採購 我九連霸

2019-04-04 01:48

卡位AI、物聯網 全面搶市

2019-04-04 01:48

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

工研院iRoadSafe 獲頒愛迪生獎

2019-04-04 00:30

夏普旗下筆電商 下月進軍台灣

2019-04-04 00:18

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

華為任正非透露 消費者業務5年後達到1,500億美元

2019-04-03 20:46

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

鴻海子公司富智康集團收縮行動業務進軍汽車項目

2019-04-03 18:41

宏達電VR新品挹注 3月營收倍增

2019-04-03 17:21

中光電藝文x科普之旅 帶偏鄉孩童圓夢兒童節藝起玩一波

2019-04-03 17:10

Altaba基金啟動清算 擬賣15%阿里股份

2019-04-03 15:14

台達電物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展

2019-04-03 15:08

緯穎伺服器產線 全面升級

2019-04-03 14:46

去年全球半導體材料銷售 創新高

2019-04-03 14:46

工研院iRoadSafe獲愛迪生獎

2019-04-03 14:46

面板雙虎廠區正常營運 不受地震影響

2019-04-03 13:55

Google亞太最大研發基地是台灣！未來需要的不是「工程師」，台灣人才最大的威脅是...

2019-04-03 12:55

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28

台灣大攻客廳經濟 myVideo大螢幕用戶數年增五成

2019-04-03 12:26

中研院研發果凍細胞 有助病毒檢測及免疫治療

2019-04-03 12:03

影／台灣唯二的純網銀 會由誰拿下？

2019-04-03 11:52

工研院智慧道路安全警示系統 獲創新界奧斯卡獎

2019-04-03 11:36

SEMI ：去年全球半導體材料銷售額519億美元創新高

2019-04-03 11:26

工研院智慧道路安全警示系統 獲愛迪生獎肯定

2019-04-03 11:07

半導體材料產值創新高 台灣連9年居全球之冠

2019-04-03 10:08

緯穎伺服器升級 支援第二代Intel Xeon可擴充處理器

2019-04-03 09:24

策略經營／牧德董座汪光夏 扶植新創 搶AI商機

2019-04-03 00:03

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

2012年領勞保年金者有福了！5月起一年可多領上萬元

2019-04-03 13:11

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

2019-04-03 15:24

華南金高層人事下周交接 張雲鵬將掌華南金

2019-04-03 15:57

四大公股董總大地震 傳為選舉布局

2019-04-03 16:26

廖燦昌慶富案下台接第一金董座 黃國昌：開什麼玩笑？

2019-04-03 22:52

一戶鑑價超過13億 陶朱隱園單坪飆到440萬元

2019-04-03 23:11

台銀成公股總座搖籃 三副總出任三大行庫總經理

2019-04-03 18:46

公股行庫人事大地震 財政部今天下班前發布

2019-04-03 16:37

吳當傑、董瑞斌下台 財政部：尚未接到行政院核定

2019-04-03 16:04

綠營黨內初選在即 究竟為何公股人事會大風吹？

2019-04-03 21:00

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

土銀董事長 傳合庫銀總經理黃伯川接任

2019-04-03 16:52

台塑送高雄116億元投資大禮 主要項目有這些

2019-04-03 14:15

公股行庫人事大地震 曾銘宗：明年大選考量

2019-04-03 20:10

新潮流系力挺 公股金融高層換血

2019-04-03 20:54

公股行庫換掉老藍男…蘇貞昌選舉整軍

2019-04-04 00:48

府院角力？蘇揆主導 公股高層人事大地震

2019-04-04 00:51

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

公股人事地震、綠營新系崛起 難道是在預告2020？

2019-04-03 16:52

五家公股人事大搬遷 回鍋、轉任、升任名單看這裡

2019-04-03 18:37

公股行庫人事變動 蘇揆通盤調整盼發揮鯰魚效應

2019-04-03 21:29

財政部證實4家公股人事大調動

2019-04-03 18:51

調查：夫妻月薪近7萬元 才敢生一個孩子

2019-04-03 13:02

40年老店永福樓宣布歇業》寒冬來了？資深記者從王品興衰，看餐飲業的「成功保存期限」

2019-04-03 13:07

Gogoro電池產線再投50億 新電池續航力提升至170公里

2019-04-03 16:32

人事大驚奇…因慶富案下台 廖燦昌反升官

2019-04-04 01:04

Google亞太最大研發基地是台灣！未來需要的不是「工程師」，台灣人才最大的威脅是...

2019-04-03 12:55

5月報稅 這六大錯誤千萬別犯

2019-04-03 16:07

蘇揆主導 公股銀高層大搬風

2019-04-04 00:50

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

5月起勞保年金調高 13.5萬人受惠

2019-04-03 14:24

沒有把握這三原則 別說你拿的是旅日神卡

2019-04-03 16:04

新聞眼／決戰2020…換將布陣 抓金流固人脈

2019-04-04 00:59

中小型金融股 配息超誘人

2019-04-04 00:50

英系獨董砲打董座 台銀成下波角力場？

2019-04-04 00:52

彰銀董座凌忠嫄 捍衛公股女戰士

2019-04-04 00:50

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

工總訪高雄 韓國瑜：把投資環境做好

2019-04-03 17:24

台銀合庫六個高層升官 立委：董總也要師出同門？

2019-04-03 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top