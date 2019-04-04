美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



打著大陸「網紅電商第一股」旗號的如涵控股3日在美國那斯達克上市，結果未受投資人青睞，股價一路走低，截至昨日美股收盤，股價重挫37.2%至7.85美元，市值為6.49億美元。

界面新聞報導，如涵控股這次發行1,000萬股美國存託股，募集1.25億美元，開盤價為11.5美元，低於之前IPO發行價格12.5美元。

隨後如涵控股股價一路走低，截至昨日美股收盤，重挫37.2%至7.85美元，市值為6.49億美元。

如涵控股經營幾個知名度頗大的網紅品牌，張大奕是公司的頭號網紅。公司從傳統供應鏈起家，2011年成立如涵電商，主要從事傳統女裝淘品牌，自建工廠、供應鏈等。2014年淘寶流量成本不斷提高，網紅成為新的流量入口，張大奕透過穿搭和審美輸出低成本獲取流量，公司開始轉型為做品牌化定制，以服裝為主。

在上市前，如涵已經經過多輪融資，其中包括來自阿里巴巴、軟銀等公司的投資。招股書顯示，目前如涵的股權結構中，CEO馮敏持股27.5%；網紅張大奕持股15%；董事兼總經理孫雷持股14.6%。

如涵控股創辦人、董事長馮敏在上市致辭時表示，很高興能在Nasdaq這樣一個體現創新的交易市場上市，很自豪能躋身Nasdaq上市公司之列，在這裡上市的公司都是世界上最重要的互聯網和科技公司。