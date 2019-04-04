全球首家 台積電5奈米完成試產

2019-04-04 11:43 世界日報 台北4日電



全球第一家！ 台積5奈米完成試產 葉玉鏡 分享 facebook

台積電3日宣布完成5奈米製程設計架構，已布建完整生態體系，正式接受客戶導入設計，並進行產品設計定案（Tape-out），將協助客戶切入下一世代先進行動及高效能運算應用產品的5奈米系統單晶片設計，搶進具高成長性的5G 與人工智慧市場；這項製程已進人試產階段，成為全球第一家完成5奈米試產的晶圓廠。

這是台積電繼在前年試產7奈米製程後，在半導體先進製程再度稱傲全球的壯舉，凸顯台積電在先進製程獲得大聯盟成員全力投注心力，獲得重大突破。台積電也正式在為客戶建立的開放創新平台（OIP）列出完整的設計規則手冊、設計模型和製程套件 ，以及多種晶片測試載具合作開發並完成整體設計架構的驗證，包括技術檔案、製程設計套件、工具、參考流程、以及矽智財（IP）。

台積電5奈米製程也全數採用極為昴貴的極紫外光（EUV）微影設備，台積電表示，5奈米製程享有極紫外光微影技術所提供的製程簡化效益，同時也在良率學習上展現卓越進展，相較台積電前幾代製程，在相同對應的階段，達到最佳的技術成熟度。

台積電預計23日在美西科技論壇，由台積電總裁魏哲家親自向全球半導體晶片客戶，說明5奈米製程各項驗證成果及試產各項優於7奈米的數據，同時向全球宣告，台積電正式接受客戶委託進行產品設計定案。

台積電強調，在業界最大設計生態系統資源的支持下，已和與客戶展開密集的設計合作，為產品設計定案、試產活動與初期送樣打下良好基礎。

台積電研究發展與技術發展副總經理侯永清表示，台積電5奈米技術能夠提供客戶業界最先進的邏輯製程，協助他們解決人工智慧及5G所帶動對於更多運算能力的需求。