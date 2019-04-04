親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公股銀人事搬風
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者：等吳搞定朱王後會接受徵召

日職／王柏融續扛五棒任DH 戰樂天拚連5場敲安

全球首家 台積電5奈米完成試產

2019-04-04 11:43世界日報 台北4日電

全球第一家！ 台積5奈米完成試產 葉玉鏡
全球第一家！ 台積5奈米完成試產 葉玉鏡
分享

台積電3日宣布完成5奈米製程設計架構，已布建完整生態體系，正式接受客戶導入設計，並進行產品設計定案（Tape-out），將協助客戶切入下一世代先進行動及高效能運算應用產品的5奈米系統單晶片設計，搶進具高成長性的5G 與人工智慧市場；這項製程已進人試產階段，成為全球第一家完成5奈米試產的晶圓廠。

這是台積電繼在前年試產7奈米製程後，在半導體先進製程再度稱傲全球的壯舉，凸顯台積電在先進製程獲得大聯盟成員全力投注心力，獲得重大突破。台積電也正式在為客戶建立的開放創新平台（OIP）列出完整的設計規則手冊、設計模型和製程套件 ，以及多種晶片測試載具合作開發並完成整體設計架構的驗證，包括技術檔案、製程設計套件、工具、參考流程、以及矽智財（IP）。

台積電5奈米製程也全數採用極為昴貴的極紫外光（EUV）微影設備，台積電表示，5奈米製程享有極紫外光微影技術所提供的製程簡化效益，同時也在良率學習上展現卓越進展，相較台積電前幾代製程，在相同對應的階段，達到最佳的技術成熟度。

台積電預計23日在美西科技論壇，由台積電總裁魏哲家親自向全球半導體晶片客戶，說明5奈米製程各項驗證成果及試產各項優於7奈米的數據，同時向全球宣告，台積電正式接受客戶委託進行產品設計定案。

台積電強調，在業界最大設計生態系統資源的支持下，已和與客戶展開密集的設計合作，為產品設計定案、試產活動與初期送樣打下良好基礎。

台積電研究發展與技術發展副總經理侯永清表示，台積電5奈米技術能夠提供客戶業界最先進的邏輯製程，協助他們解決人工智慧及5G所帶動對於更多運算能力的需求。

台積電奈米
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

居高偵測 宛如上帝視角

2019-04-04 02:13

工研院智慧道路系統 奪獎

2019-04-04 02:13

夏普筆電在地化 挑戰雙A

2019-04-04 01:48

半導體材料採購 我九連霸

2019-04-04 01:48

卡位AI、物聯網 全面搶市

2019-04-04 01:48

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

工研院iRoadSafe 獲頒愛迪生獎

2019-04-04 00:30

夏普旗下筆電商 下月進軍台灣

2019-04-04 00:18

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

華為任正非透露 消費者業務5年後達到1,500億美元

2019-04-03 20:46

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

鴻海子公司富智康集團收縮行動業務進軍汽車項目

2019-04-03 18:41

宏達電VR新品挹注 3月營收倍增

2019-04-03 17:21

中光電藝文x科普之旅 帶偏鄉孩童圓夢兒童節藝起玩一波

2019-04-03 17:10

Altaba基金啟動清算 擬賣15%阿里股份

2019-04-03 15:14

台達電物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展

2019-04-03 15:08

緯穎伺服器產線 全面升級

2019-04-03 14:46

去年全球半導體材料銷售 創新高

2019-04-03 14:46

工研院iRoadSafe獲愛迪生獎

2019-04-03 14:46

面板雙虎廠區正常營運 不受地震影響

2019-04-03 13:55

Google亞太最大研發基地是台灣！未來需要的不是「工程師」，台灣人才最大的威脅是...

2019-04-03 12:55

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 12:28

台灣大攻客廳經濟 myVideo大螢幕用戶數年增五成

2019-04-03 12:26

中研院研發果凍細胞 有助病毒檢測及免疫治療

2019-04-03 12:03

影／台灣唯二的純網銀 會由誰拿下？

2019-04-03 11:52

工研院智慧道路安全警示系統 獲創新界奧斯卡獎

2019-04-03 11:36

SEMI ：去年全球半導體材料銷售額519億美元創新高

2019-04-03 11:26

工研院智慧道路安全警示系統 獲愛迪生獎肯定

2019-04-03 11:07

半導體材料產值創新高 台灣連9年居全球之冠

2019-04-03 10:08

緯穎伺服器升級 支援第二代Intel Xeon可擴充處理器

2019-04-03 09:24

策略經營／牧德董座汪光夏 扶植新創 搶AI商機

2019-04-03 00:03

世界第一！網球拍起家 橫跨入醫療及航太領域

2019-04-02 09:45

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-29 08:42

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 12:41
看更多

熱門文章

2012年領勞保年金者有福了！5月起一年可多領上萬元

2019-04-03 13:11

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

2019-04-03 15:24

華南金高層人事下周交接 張雲鵬將掌華南金

2019-04-03 15:57

四大公股董總大地震 傳為選舉布局

2019-04-03 16:26

廖燦昌慶富案下台接第一金董座 黃國昌：開什麼玩笑？

2019-04-03 22:52

一戶鑑價超過13億 陶朱隱園單坪飆到440萬元

2019-04-03 23:11

台銀成公股總座搖籃 三副總出任三大行庫總經理

2019-04-03 18:46

公股行庫人事大地震 財政部今天下班前發布

2019-04-03 16:37

吳當傑、董瑞斌下台 財政部：尚未接到行政院核定

2019-04-03 16:04

綠營黨內初選在即 究竟為何公股人事會大風吹？

2019-04-03 21:00

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

土銀董事長 傳合庫銀總經理黃伯川接任

2019-04-03 16:52

台塑送高雄116億元投資大禮 主要項目有這些

2019-04-03 14:15

公股行庫人事大地震 曾銘宗：明年大選考量

2019-04-03 20:10

新潮流系力挺 公股金融高層換血

2019-04-03 20:54

公股行庫換掉老藍男…蘇貞昌選舉整軍

2019-04-04 00:48

府院角力？蘇揆主導 公股高層人事大地震

2019-04-04 00:51

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

公股人事地震、綠營新系崛起 難道是在預告2020？

2019-04-03 16:52

五家公股人事大搬遷 回鍋、轉任、升任名單看這裡

2019-04-03 18:37

公股行庫人事變動 蘇揆通盤調整盼發揮鯰魚效應

2019-04-03 21:29

財政部證實4家公股人事大調動

2019-04-03 18:51

調查：夫妻月薪近7萬元 才敢生一個孩子

2019-04-03 13:02

40年老店永福樓宣布歇業》寒冬來了？資深記者從王品興衰，看餐飲業的「成功保存期限」

2019-04-03 13:07

Gogoro電池產線再投50億 新電池續航力提升至170公里

2019-04-03 16:32

人事大驚奇…因慶富案下台 廖燦昌反升官

2019-04-04 01:04

Google亞太最大研發基地是台灣！未來需要的不是「工程師」，台灣人才最大的威脅是...

2019-04-03 12:55

5月報稅 這六大錯誤千萬別犯

2019-04-03 16:07

蘇揆主導 公股銀高層大搬風

2019-04-04 00:50

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

5月起勞保年金調高 13.5萬人受惠

2019-04-03 14:24

沒有把握這三原則 別說你拿的是旅日神卡

2019-04-03 16:04

新聞眼／決戰2020…換將布陣 抓金流固人脈

2019-04-04 00:59

中小型金融股 配息超誘人

2019-04-04 00:50

英系獨董砲打董座 台銀成下波角力場？

2019-04-04 00:52

彰銀董座凌忠嫄 捍衛公股女戰士

2019-04-04 00:50

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

工總訪高雄 韓國瑜：把投資環境做好

2019-04-03 17:24

台銀合庫六個高層升官 立委：董總也要師出同門？

2019-04-03 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top