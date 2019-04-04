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全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50聯合報 記者張語羚╱即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）公布全球半導體材料市場報告 （SEMI Materials Market Data Subscription），台灣因擁有大規模晶圓代工和封裝基地，截至2018年已連續第9年成為全球最大半導體材料消費地區，總金額達114億美元。

根據SEMI的報告，2018年韓國排名上升至第2位，中國大陸則落至第3，南韓、歐洲、台灣與中國大陸的材料市場營收成長力道最為強勁，北美、其他地區（Rest of World; ROW）和日本市場則呈現單位數增長。（其他地區定義為新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其他地區和較小的全球市場。）

報告也顯示，2018年全球半導體材料市場成長10.6%，推升半導體材料營收至519億美元的新高，讓2011年創下的471億美元前波高點相形失色。同時根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）調查顯示，2017年全球晶片市場營收創下的4,122億美元紀錄，也已經被2018年4,688億美元的歷史新高所超越。

2018年晶圓製造材料與封裝材料營收分別達到322億美元和197億美元，分別較前一年增加15.9%和3.0%。

2017年及2018年全球半導體材料市場規模。圖／SEMI提供
2017年及2018年全球半導體材料市場規模。圖／SEMI提供
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