全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）公布全球半導體材料市場報告 （SEMI Materials Market Data Subscription），台灣因擁有大規模晶圓代工和封裝基地，截至2018年已連續第9年成為全球最大半導體材料消費地區，總金額達114億美元。

根據SEMI的報告，2018年韓國排名上升至第2位，中國大陸則落至第3，南韓、歐洲、台灣與中國大陸的材料市場營收成長力道最為強勁，北美、其他地區（Rest of World; ROW）和日本市場則呈現單位數增長。（其他地區定義為新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其他地區和較小的全球市場。）

報告也顯示，2018年全球半導體材料市場成長10.6%，推升半導體材料營收至519億美元的新高，讓2011年創下的471億美元前波高點相形失色。同時根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）調查顯示，2017年全球晶片市場營收創下的4,122億美元紀錄，也已經被2018年4,688億美元的歷史新高所超越。