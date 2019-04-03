施耐德於漢諾威工業展 展出全新解決方案

2019-04-03 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球能源管理及自動化領域的數位轉型大廠的施耐德電機(Schneider Electric)在今年的德國漢諾威工業展，全面展示其數位聯網產品、方案及服務，協助客戶開啟其數位化旅程或加速數位轉型。

施耐德並於展覽中推出全新的工業物聯網(IIoT)平台─Exchange及EcoStruxure，包含聯網應用程式、服務及產品，能有效協助決策者及管理人員，讓其在有十足把握的情況下，運用快速且降低成本的方式進行數位化操作。

施耐德工業暨機械自動化事業部全球執行副總Peter Herweck表示，為了在快速變動的環境中獲得最大收益，產業需要一個開放式創新平台來分享想法、打破現有框架和進入新市場，這就是為什麼我們推出Schneider Electric Exchange。

為了實現這個協作平台，推出了與EcoStruxure可以緊密連結的全新產品，幫助各領域的管理人員將機器及流程自動化，同時在激烈的競爭環境中提高效率及強韌性。

Schneider Electric Exchange是全世界第一個跨產業的開放式生態系統，專門為實現永續性及效率而設計。藉由大型資料庫如APIs、分析及數據集來改善產品，Exchange可協助客戶在較困難的新興市場中觸及更廣大的客群。

Exchange亦可藉由提升數位工具及專業知識拓展解決方案並縮短產品上市時間，同時亦可透過強大的雲端平台進行協作，有效地管理並完成專案。

全球管理諮詢和專業服務公司埃森哲(Accenture)藉由Exchange具備了開發客製化解決方案及發展數位化商業模式的能力；提供工業網路安全專業知識的營運技術(OT)基礎設施專家Claroty，則藉由Exchange讓客戶避免整合工業物聯網解決方案時所產生的大型數位風險。